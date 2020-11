Diputado RN Jorge Durán dice que estrategia de defensa de Víctor Pérez fue "poco ética y poco leal"

Una arista más en la Acusación Constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez la entregó el diputado Jorge Durán, de RN.

El parlamentario que representa al distrito número 9 no está tan convencido de sumarse a la corriente mayoritaria de Chile Vamos, que este martes 3 de noviembre va a defender a ojos cerrados al jefe de Gabinete y exsenador de la UDI en la sesión que comienza a las 10 de la mañana en la Cámara Baja.

Diputado RN Jorge Durán.

Cabe recordar que apenas el 28 de julio pasado Víctor Pérez reemplazó a Gonzalo Blumel para asumir como mano derecha del Presidente Sebastián Piñera, y que si la oposición logra en esta jornada que se apruebe la Acusación Constitucional queda de inmediato suspendido de su cargo y a la espera de la determinación final de los senadores.

"Estoy en un proceso de reflexión, dado que me parece que la postura del ministro del Interior, Víctor Pérez, y de su equipo de abogados no es la adecuada, ni tampoco oportuna. Chile Vamos necesita unidad y respeto al interior del equipo de La Moneda, como también con todo el conglomerado", señaló Jorge Durán, a quien no le gustó la argumentación de los abogados iniciales del secretario de Estado, Alejandro Espinoza y Mario Rojas, quienes dijeron que debido al estado de catástrofe por la pandemia de coronavirus el Ministerio del Interior no controla a Carabineros, responsabilidad que recaería en el Ministerio de Defensa, a cargo de Mario Desbordes.

"El planteamiento de su equipo ha sido lo peor de este Gobierno, debido a que la estrategia utilizada de intentar traspasar la responsabilidad por las acciones de Carabineros al Ministerio de Defensa, y a su titular Mario Desbordes fue incluso hasta poco ético. Demostró su poca lealtad y falta de liderazgo", cerró el diputado oficialista.