Feroz pelea de Marcela Cubillos y Felipe Kast en programa de Checho Hirane

Felipe Kast y Marcela Cubillos se trenzaron en un ácida discusión este mediodía en el programa radial que Checho Hirane tiene en radio Agricultura.

Todo comenzó cuando la exministra de Educación (UDI) emplazó al senador de Evópoli por la decisión de "congelar" su relación con La Moneda. Esto, hasta que se nombre un "ministro encargado" para resolver el problema mapuche-chileno en la Araucanía.

"Una de las cosas que tiene aburrida a la gente de la política es el oportunismo", lanzó Cubillos. "Evópoli tuvo un ministro del Interior un año y la violencia en La Araucanía era igual o peor, y no encontré nunca una crítica a Gonzalo Blumel", remarcó. "Que a dos días de una acusación constitucional (al ministro Víctor Pérez, de la UDI), tú hicieras esas declaraciones me pareció mucho oportunismo. La UDI podría hacer lo mismo con el ministro Briones porque considera pocas la ayudas del gobierno".

Kast: "Yo no elijo cuándo asesinan a un cabo de carabineros"

Kast replicó: "Me dan mucha pena las palabras de Marcela. Demuestra una desconexión con la realidad total". "Hemos pedidos un ministro encargado desde febrero de 2019, cuando estaba Chadwick", recordó. "Muéstrame una frase de crítica a Víctor Pérez, mi crítica es al presidente Piñera, no hay un plan, no hay estrategia. Tú dices oportunismo, pero yo no elijo cuándo asesinan a un cabo de carabineros", espetó.

Y no se quedó ahí: "No metas ni a la UDI ni a Evópoli, esta es una decisión regional. Todos los funcionarios de Evópoli (en La Araucanía) ponen sus cargos a su disposición. Si para ti poner todos los cargos a disposición no significa nada, para mí es un orgullo.

El chat con varios exministros que comparten Kast y Cubillos

La discusión iba subiendo de tono cuando Kast soltó una revelación. "Tú estás conmigo en un chat de varios ministros. El 12 de septiembre planteé que hemos fracasado en La Araucanía. Marcela, llevamos dos gobiernos y no hemos dado el ancho en La Araucanía", criticó. Y golpeó: "La respuesta de la UDI fue patética: 'fue, oye, saquen a sus ministros'. ¿Ustedes creen que Ignacio Briones y Gloria Hutt están en el gobierno por pituto?"

Cubillos contraatacó:"solo quiero reafirmar que es un tremendo oportunismo el tuyo. Estás usando una tragedia para recuperar tu voto duro en La Araucanía". Y tiró otro dardo que terminó de enfurecer a Kast: "Es un oportunismo electoral brutal. Estás usando la muerte del carabinero con un sentido político".

Kast: "Esto es de una bajeza increíble"

Kast respondió: "Esto es de una bajeza increíble, jamas he buscado el voto duro. El Apruebo ganó por el 66% en La Araucanía". Checho Hirane trató de interceder, pero Kast siguió: ·"Esto es muy grave, compadre; sobrepasó todos los límites. Marcela esto no te lo voy aceptar, es una falta de respeto".

La exministra de Educación se defendió y dijo que lo suyo era "sólo una opinión". Kast dijo que esperaba más "seriedad" de una persona que "es directora de Libertad y Desarrollo".

Checho Hirane trata de amigarlos

Checho Hirane finalmente pudo interceder. Y lo hizo con un llamado a la "unidad" de la derecha, desde su condición de "independiente". Dijo que no podían "repetir los mismos errores que está cometiendo la izquierda" y mandó a comerciales.