Gabriel Ascencio: "Víctor Pérez será suspendido y tendrá que volver a Santiago en bus, no en auto fiscal"

Para las 10 de la mañana de este martes 3 de noviembre está fijado el inicio de la sesión en que la Sala de Diputados en Valparaíso, ya sea de manera presencial o remota, votará la Acusación Constitucional que el jueves 8 de octubre 14 parlamentarios de oposición presentaron contra el ministro del Interior, el exsenador de la UDI Víctor Pérez.

Y los cálculos indican que el jefe de Gabinete quedaría suspendido hoy del cargo que asumió apenas el martes 28 de julio, cuando reemplazó como mano derecha del Presidente Sebastián Piñera al militante de Evópoli Gonzalo Blumel… quien ya había suplido al gremialista Andrés Chadwick el lunes 28 de octubre de 2019.

Víctor Pérez tras muerte de carabinero baleado en La Araucanía: "Esto nos demuestra una vez más que la violencia solo trae dolor" "La muerte de Eugenio Nain no puede quedar en vano, tiene que ser un símbolo para la paz, para la no violencia, para el reencuentro de los chilenos", señaló el ministro Víctor Pérez.

Se requiere del 50% más uno de los votos de los asistentes para que el jefe de gabinete quede automáticamente suspendido de su cargo. Si sufragan todos los diputados eso implica 78 votos… y en la oposición dicen que tienen asegurados 80.

Lo que sigue es que los senadores vean su caso y decidan tras ser informados por una comisión de diputados.

Gabriel Ascencio, diputado DC. / AgenciaUno

Desde la DC, el diputado Gabriel Ascencio sostiene convencido que Víctor Pérez perderá durante esta jornada y que la Acusación Constitucional seguirá su trámite parlamentario.

"Aunque nunca es posible asegurar como si se tuviera un notario a la mano lo que pasa con los votos, hay comprometidos 80, lo que sobra para el quorum exigido en esta circunstancia. Lo que suceda después en la Cámara de Senadores puede ser cualquier cosa, y como yo respeto la separación de funciones no me atrevo a inmiscuirme ni a tratar de influir en ellos. Pero estoy seguro de que este martes Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago desde Valparaíso en auto fiscal… tendrá que hacerlo en bus", dijo el representante del distrito 26.

Comisión aprobó la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez Por 4 votos a favor y 1 en contra se aprobó el libelo que busca la suspensión de sus funciones del jefe de gabinete del Gobierno.

Además, el parlamentario hizo referencia al cambio en su defensa que Víctor Pérez hizo el domingo por la noche, cuando cambió a los abogados Alejandro Espinoza y Mario Rojas (mal evaluados por argumentar que el Ministerio del Interior no controla a Carabineros durante el estado de catástrofe, sino que esa función pasaba al Ministerio de Defensa) por el profesional Gabriel Zaliasnik, quien representó con éxito al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en otra Acusación Constitucional.

"Es increíble este cambio de abogados a pocas horas de la votación en la Cámara de Diputados. Muestra que el Gobierno sabe que está perdido este martes y que apuntan a reforzar la defensa que presentarán a los senadores, aunque han cometido errores nunca vistos. Todo ello ocurre en medio del evidente desmoronamiento del Gobierno".