Joven de Maipú denuncia homofobia y xenofobia en mall por parte de dos mujeres mayores

A DIAS DE ABANDONAR ESTE HERMOSO PAIS ME VEO COMO VICTIMA DE LA VIOLENCIA XENOFOBIA Y HOMOFOBIA😪🤦🏽‍♂️ NO QUERIA HACER ESTO, PERO ME DIO RABIA Y PENA… -LAS SEÑORAS ABANDONARON EL LUGAR, DICIENDO QUE UN TIPO LAS GOLPEÓ, LOS GUARDIAS VINIERON TODOS A "DETENERME" )!PERO GRACIAS A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIERON LA SITUACIÓN Y ME DEFENDIERON A TODA COSTA! QUE ME DIERON AGUITA ME LIMPIARON LA SANGRE. #nomashomofobia #nomasxenofobia #nomasdiscriminacion #maipu #padrehurtado #peñaflor #talagante @araucomaipu