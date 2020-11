Día clave para ministro Pérez: hoy la Sala vota su acusación constitucional

A partir de las 10:00 horas de hoy, la Sala de la Cámara de Diputados debatirá y someterá a votación la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. De ser aprobada, el libelo pasará al Senado y el ministro permanecerá suspendido.

La defensa del secretario de Estado estará a cargo del abogado Gabriel Zaliasnik, quien representó en la misma instancia al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. El polémico ex titular del Minsal logró sortear la acusación constitucional el 13 de octubre pasado. Sin embargo, en esta oportunidad el resultado se estima negativo para el ministro Pérez, ya que la oposición tendría los votos suficientes en la Cámara.

Perú aprueba segundo retiro de fondos de pensiones para paliar crisis de coronavirus La medida aprobada demandará un retiro promedio de 15 mil millones de soles de los fondos previsionales para beneficiar a 3 millones de afiliados.

De ser aprobada la acusación, Pérez se convertirá en el primer ministro del Interior en ser destituido del cargo desde el retorno a la democracia. El 11 de enero pasado se aprobó el libelo contra Andrés Chadwick cuando ya no estaba en la cartera.

Al inicio de la sesión de hoy, Zaliasnik debería presentar la cuestión previa, es decir, que la acusación no cumple con los requisitos y que, por lo tanto, debe declararse como no presentada. De ser rechazada la cuestión previa, la sala entrará al fondo del asunto. En todo caso, no está claro que la defensa plantee cuestión previa, ya que podría pedir pasar al fondo de inmediato, tal como lo hizo Mañalich.

Como sea, debido a que la acusación llega con recomendación de aprobación por parte de la comisión revisora, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla y, después, se oirá al afectado, si está presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado.