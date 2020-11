Biden gana Wisconsin y Trump asegura que "están encontrando votos suyos por todos lados"

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó ante el repunte que tuvo el demócrata Joe Biden, adjudicándose finalmente Wisconsin.

“Anoche estaba liderando, a veces sólidamente, en varios estados clave”, escribió el presidente en Twitter. “Después, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente, mientras vertederos de boletas sorpresivas eran contadas. MUY EXTRAÑO”, comentó.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020