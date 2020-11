Elecciones presidenciales en Estados Unidos: conozca su "lado B"

Las elecciones de Estados Unidos dan para casi todo, por eso preparamos una muestra con aspectos diferentes de una votaciones que tienen en ascuas a gran parte del mundo y que dadas su especiales características tuvo como dos boxeadores a Donald Trump y Joe Biden.

El periodista de CNN/Chilevisión Roberto Cox fue enviado a Estados Unidos para cubrir las elecciones, y ayer estuvo a punto de dar un gran golpe. Es que como él mismo lo reconoció tuvo "bastante suerte" al encontrar la comitiva de Joe Biden en un camino de Delaware, estado de residencia del político, y pese a que contó que le "tiraron unos autos de seguridad" para que se apartara del camino, persiguió a los autos del demócrata. "Los seguimos y al final estuvimos a un metro de él en una parada que hizo. Casi se detuvo para entregarnos unas palabras, algo muy difícil por el despliegue de guardias… Estuvimos a punto, a un segundo de hablar con Joe Biden, de tener una palabrita de él. Lo tuvimos ahí, a un metro, y le dijimos que veníamos de Chile junto a nuestro camarógrafo Máximo Carrasco… Es muy frustrante", contó el reportero.

Diversos medios de comunicación en Estados Unidos aseguraron que Meghan Markle se convirtió en la primera persona relacionada con la "Familia Real Británica" en votar en una elección, al hacerlo con anticipación en California, su estado de nacimiento. Según la cadena de TV Fox y la revista People, la actriz estadounidense, esposa del príncipe Harry y duquesa de Sussex envió su sufragio por correo desde Santa Barbara, aunque no especificaron cuándo lo hizo. Cabe recordar que Meghan Markle había llamado a sus compatriotas a participar de las elecciones y que tras la renuncia del matrimonio a sus "obligaciones reales" se fueron a vivir a Estados Unidos.

Quizás como pocas veces, deportistas estadounidenses anunciaron sin miedo sus preferencias electorales. Por ejemplo, el conocido basquetbolista LeBron James, reciente campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, iba por Joe Biden, tal como la futbolista Megan Rapinoe, del Reign FC y ganadora del Balón de Oro en 2019. Y el exbasquetbolista Earvin "Magic" Johnson también votó por el demócrata. Partidarios de Donald Trump fueron la leyenda del fútbol americano Tom Brady, el excampeón peso pesado de boxeo Mike Tison (dos que aseguraron que son amigos del republicano) y Jack William Nicklaus, uno de los mejores golfistas de la historia.

Esta elección marcó un nuevo mejor registro en lo relativo a los sufragios emitidos antes del día de votación. Se calculaba que más de cien millones de personas emitieron su preferencia antes de este martes. Y ese hecho, más los votos depositados ayer en las urnas y los enviadas por correo y que no habían sido contabilizados, harían aumentar con creces los 136,6 millones de electores que participaron en los comicios de 2016. El voto anticipado estuvo impulsado por la pandemia de coronavirus, y de ellos el 65% era por correo y el restante 35% era presencial antes de este martes 3 de noviembre. Entre los estados que más votos anticipados registraron se encontraban California (12 millones), Texas (10 millones) y Florida (9 millones).

Para seguir con la votación remitida a través del correo, cabe consignar que un tribunal federal ordenó justo ayer la revisión de instalaciones del Servicio Postal en quince estados (Florida, Michigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, entre los principales) para buscar sufragios adelantados que se podrían haber perdido o bien estarían retenidos. El reclamo fie hecho por agrupaciones de derechos civiles que alegaron que había constancia de retrasos y por ello temían que los trabajadores del correo no entregaran a tiempo los sufragios.

En Los Angeles, gran ciudad del estado de California que da la mayor cantidad de electores, los principales recintos deportivos fueron convertidos en centros de votación, para ofrecer espacios amplios y cumplir con los requerimientos sanitarios a los que obliga la pandemia de coronavirus, que tiene a Estados Unidos como el país con más enfermos y muertos del mundo: 9.394.282 y 232.742, respectivamente, de acuerdo al reporte de este miércoles de la Universidad Johns Hopkins. Por eso fueron sede el Chávez Ravine (de los Dodgers del béisbol), el Staples Center (donde se presentan LA Lakers de la NBA) y el SoFi (casa del equipo de fútbol Americano LA Rams).

La astronauta de la NASA Kate Rubins emitió su voto por adelantado a unos 320 kilómetros sobre la Tierra desde la Estación Espacial internacional. Lo hizo el 22 de octubre con una boleta electrónica segura y en una urna espacial, generada por la oficina del secretario del Condado de Harris y enviada por correo electrónico a la Estación para que ella pudiera emitir su sufragio. Un hecho que fue destacado por la NASA a través de su cuenta de Twitter.

🗳️ Yes, astronauts can vote from space! Here's how it works: https://t.co/ufpZlEAoqe https://t.co/bXsW9dchSh

Los candidatos LGBT+ montaron sobre un arcoiris hacia la victoria en estas elecciones con una serie de triunfos históricos, incluyendo el de Sarah McBride, que se convirtió en la primera persona abiertamente transexual que gana un escaño en un senado estatal, el de Delaware, por los demócratas. Se estima que al menos 35 de los 574 candidatos LGBT+ en la boleta electoral se impusieron hasta la madrugada del miércoles. También destacan los casos de Ritchie Torres y Mondaire Jones, respectivamente, los primeros hombres homosexuales afrolatinos y negros elegidos para el Congreso. Otra victoria destacada fue la de Mauree Turner, que no se considera ni masculina ni femenina, y se convirtió en la primera representante musulmán del estado de Oklahoma, según el Fondo para la Victoria de los LGBTQ, que respalda a los candidatos del colectivo.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020