Pepe Mujica: "Un jugador de fútbol no puede cobrar más que un doctor y un político no puede cobrar más que un profesor"

Si ya es muy conocido el pensamiento social y político del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, sus reflexiones sobre la cotidaneidad nunca terminan de sorprender. En una reciente publicación del diario Noticias de Montevideo, el ex mandatario sostuvo que "un jugador de fútbol no puede cobrar más que un doctor. Y un político no puede cobrar más que un profesor", lo que recibió mucha adhesión en las redes sociales.

La nota está fundamentada en una fotografía donde Mujica aparece en una cocina muy normal de cualquier familia de clase media. Sin embargo, el ex senador se detiene en pequeños detalles para desarrollar su argumentación de crítica contingente.

'Yo le devolví a la política la humildad y la honestidad. Porque sería hipócrita hablar de que hay pobreza , mientras yo soy millonario, por eso me ves acá, en esta cocina, con ese alargue ahí colgando en la puerta", expresa.

Luego agrega que "usted puede pensar 'miren a Mujica, es un viejo sucio que no lavó ni los tuppers de su casa', y si, tenés razón, no lavé los tuppers, porque puedo tener los tuppers sucios , pero la conciencia limpia. Y eso es lo que vale".

Pepe Mujica y la verdadea riqueza de las personas

La sabiduría de Mujica en reconocida en todo el continente, donde los países están unidos por conflictos comunes. "A la gente hay que enseñarle que ser pobre , no significa ser inferior, y que la verdadera riqueza está en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Si logramos erradicar esa ambición tan materialista de la Sociedad, tendremos mejores personas y por ende, mejores políticos", explica el ex presidente.

Más adelante, apunta a las necesidades y la delincuencia: "No digo que esté mal tener un auto, o tener una linda casa, si las cosas se hacen con esfuerzo y se merecen, está bien, pero lo que digo es que no sós mejor que nadie por tener dinero. Y ese concepto hay que aprenderlo para mejorar. Se evitaría la delincuencia, tanto de la clase baja, como la de la clase alta que tantas veces se abusa del pobre", subraya.

Y al final, una referencia a las desigualdades que asoman en la actualidad. "Eso sí, un jugador de fútbol no puede cobrar mas que un doctor. Y un político no puede cobrar mas que un profesor. Así lo veo yo, Pepe Mujica: en esta cocina, con esta jarra de agua en la mano".

