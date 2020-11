J Balvin explica su alejamiento de redes sociales: tiene ansiedad y depresión

En una estrella del calibre de J Balvin, cualquier ausencia en Instagram, por pequeña que sea, no pasa desapercibida para sus más de 44 millones de seguidores. En los últimos días, el cantante había seguido compartiendo videos y fotos en esta plataforma, pero con menos frecuencia de lo habitual y usando a menudo un tono nostálgico.

Ahora él ha querido explicar personalmente a todos sus fans por qué se ha mantenido alejado de la red social en las últimas semanas para desvelar que no atraviesa el mejor momento en lo relativo a su salud mental.

“Sé que he estado perdido de las redes. Como todo ser humano, he tenido mis pruebas y, en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, confesó en sus stories.

Aunque podría haber cedido el control de su cuenta a terceras personas y haber seguido publicando contenido con aparente normalidad, el colombiano se niega a fingir que "todo está perfecto" en su vida.

“También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, añadió.

Como despedida, la estrella del reguetón ha querido tranquilizar a todo el mundo asegurando que está convencido de que la tormenta pasará y muy pronto volverán a verle haciendo bromas como antes.

“Pero estoy aquí no para actuar, sino para ser real siempre y compartir lo que siento en el momento”, concluyó.