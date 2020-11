Joe Biden se muestra optimista: "Creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones"

Joe Biden, en candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, reaccionó ante el anuncio de Donald Trump, de catalogarse como ganador y de acudir a la Corte Suprema para acusar fraude eleccionario.

Mediante su cuenta de Twitter, Biden indicó que "no corresponde que yo o Donald Trump declaremos al ganador de estas elecciones. Eso lo deciden los votantes".

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.

Por otro lado, precisó que "nos sentimos bien con el lugar donde estamos. Creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones".

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020