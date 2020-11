Madre del menor empujado por carabinero al río Mapocho: "Amanece triste, pasa acostado y no puede usar las manos"

Rompió el silencio. Deisy Alvear, madre del menor de 16 años que el pasado 3 de octubre fue empujado por un carabinero desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, reveló el estado de salud de su hijo a un mes del incidente.

En conversación con CHV Noticias, la madre del joven que cayó al río Mapocho aseguró que "mi hijo no se cayó, no se tiró. A mi hijo lo tiraron, lo tiró un carabinero, y ellos han sido los menos que han estado con nosotros… el Estado”

"Que lo hayan dado de alta no significa que esté bien, significa que ahora tiene que vivir el proceso en casa y tiene que empezar su tratamiento. No puede usar sus manos", señaló Deisy.

Sobre su estado anímico, la madre reconoce que su hijo “amanece triste, pasa acostado. A veces sale un ratito, a veces almuerza con nosotros. Ese es su día. Su ánimo está alto y bajo".

La madre reconoció que un ministro de Gobierno la contactó personalmente por WhatsApp hace unas semanas, sin embargo asegura que nunca más le hablaron por el incidente en el río Mapocho.

"Le expliqué que lo único que necesito es la recuperación para mi hijo, pero después de eso no me habló más, nunca más", afirma la madre quien no cuenta con un trabajo estable.

El único imputado por el caso, Sebastián Zamora quien fue expulsado de la institución, se encuentra formalizado y en prisión preventiva luego que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio frustrado.