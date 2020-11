Insólito caso en Osorno: compró zapatillas en oferta por el CyberDay y terminó recibiendo muestras de sangre

Una familia de Osorno vivió una insólita situación. Uno de sus integrantes compró unas zapatillas en oferta por el CyberDay y terminó recibiendo muestras de sangre con una etiqueta del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según relata Radio Bío Bío, Nicolás Fuentes compró el domingo unas zapatillas en Columbia, aprovechando las ofertas por el ya mencionado evento. Y todo parecía ir bien, ya que el martes recibió una encomienda en su hogar en la Región de Los Lagos.

"Muestra de sangre humana o derivados"

Sin embargo el paquete recibido no traía el producto que había adquirido. La caja exhibía una etiqueta del ISP e indicaba como destino el Laboratorio Clínico del Hospital de Chaitén. Algo andaba mal.

"No se parecía a los que había comprado que eran unas zapatillas. Cuando empiezo a analizar la caja, porque a buenas y primeras no le tomé mayor importancia, me empiezo a fijar que tiene logo del ISP, que en alguna parte dice que es un tipo de sustancia biológica y que va hacia el Hospital de Chaitén", cuenta Nicolás Fuentes.

Al interior de la caja había un frasco. "Muestra de sangre humana o derivados", decía la etiqueta de dicho elemento. Aquello provocó preocupación en la familia de Nicolás, al tratarse de una sustancia biológica en plena pandemia por el covid-19.

Desde la empresa responsable, entregaron la siguiente versión sobre los hechos: "CorreosChile lamenta profundamente el hecho denunciado por uno de nuestros clientes en la ciudad de Osorno. Hemos instruido una investigación interna para determinar responsabilidades y en paralelo, nos hemos puesto en contacto con él para entregar a la brevedad una solución que le permita recibir su envío".