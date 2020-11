Avión que se despistó por falla del tren delantero casi provoca una tragedia mayor en el aeropuerto de Mendoza

Un avión privado que transportaba sólo a diez pasajeros entre San Juan y Mendoza sufrió un serio accidente al atterizar y despitarse en el aeropuerto El Plumerillo, de la ciudad argentina.

La mayoría de los pasajeros que viajaban en el aparato que se despistó en el aeropuerto de Mendoza pudieron salir bien de la aeronave, aunque uno de ellos resultó lesionado y tuvo que ser derivado al Hospital Central.

El accidente ocurrió esta mañana cuando el avión particular que viajaba con solamente 10 ocupantes se despistó al llegar a la terminal de Mendoza, tras sufrir una grave avería de su tren delantero.

Según reveló la Radio Nihuil de Mendoza, uno de los pasajeros entró en shock tras el impacto del avión en tierra, por lo que se decidió su traslado al hospital para que fuese examinado.

Después del accidente se desplegó el protocolo de seguridad, y por precaución con el camión hidrante lanzaron una especie de espuma contra incendios alrededor de la nave. "Me imagino que el avión ha derramado algún líquido inflamable como el combustible”, explicó un funcionario del aeropuerto.

Pudo ser tragedia: otro avión estaba despegando de Mendoza

En tanto, la organización que regula el tránsito aéreo en Argentina inició una investigación para saber qué fue lo ocurrió con el avión privado.

Aunque el accidente no derivó en una tragedia, estuvo cerca de serlo: al mismo tiempo que el avión se despistaba, estaba a punto de despegar hacia Buenos Aires una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Inicialmente se demoró ese vuelo y, al final, fue cancelado debido a la situación que afectó al aeropuerto y al nervisosismo de los pasajeros, según señaló el Diario Uno de Mendoza.

Según trascendió, el vuelo trasladaba al menos a diez ejecutivos de la industria minera y petrolera desde la provincia de San Juan, los que tenían previstas diversas reuniones en la ciudad mendocina.

Las imágenes del despiste del avión