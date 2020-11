"No puede meterse en la vida de la gente": RN critica la solicitud de datos de quienes sacaron el 10% que pidió Briones

La solicitud del Ministerio de Hacienda de pedirle a la Superintendencia de Pensiones los datos y RUT de las personas que accedieron al retiro del 10% de la AFP, sigue generando críticas en todos los sectores políticos.

Incluso, desde el mismo oficialismo se pronunciaron en contra del oficio de la cartera que encabeza Ignacio Briones, la cuál aseguró que el objetivo de dicha información era para "fines netamente estadísticos".

En conversación con radio Cooperativa, el senador RN Rafael Prohens también se sumó a las críticas. "A mí no me parece porque la ley decía que era para todos iguales, entonces cuál es el objetivo de un ministerio de fiscalizar algo que el ser humano, dueño de los recursos, se le entrega una facultad para retirar. Si ellos quieren investigar que lo hagan de otra manera no es bueno, no es transparente, y que digan por qué lo van a hacer", arremetió el senador.

"El primer 10 por ciento fue para todos: hay algunos que lo han retirado, otros no, pero el Ministerio, para mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente", aseguró Prohens.