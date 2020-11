Game, set y match: Greta Thunberg barre con el desesperado Donald Trump con una notable devolución

Greta Thunberg le dio un duro golpe a Donald Trump a través de redes sociales. La activista medioambiental sueca aprovechó la desesperación del aún presidente de Estados Unidos para fustigar su actitud. Y lo hizo con una notable devolución.

Después de que Trump, mediante una publicación en Twitter, exigiera la detención del conteo de votos en Estados Unidos, Thunberg barrió con la carta del Partido Republicano.

"Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relájate, Donald!", le escribió la joven activista al magnate norteamericano como respuesta a su exigencia sobre el conteo de votos.

Las palabras de Thunberg aluden a un soberbio tuit que el propio Trump le dedicó en diciembre de 2019, después de que la revista Time la condecorara como la Persona del año.

En aquella ocasión, Trump se burló de Greta con las siguientes palabras: "tan ridícula. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo ¡Relájate Greta, relájate!".

Game, set y match para Greta Thunberg.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020