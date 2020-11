"Diputado, hablemos las cosas con la verdad": Julio César Rodríguez hace duro reproche a Tomás Fuentes por indicaciones al segundo retiro del 10%

Julio César Rodríguez hizo un duro reproche al diputado Tomás Fuentes (RN) por las indicaciones que su sector ha hecho al proyecto de un segundo retiro del 10% de fondos de las AFP.

En medio de un panel en "Contigo en la Mañana", el conductor del matinal de Chilevisión cuestionó que se quiera focalizar este posible nuevo retiro de fondos de pensiones.

"Esta es la pregunta: si la palabra que ha llevado al fracaso a todas las ayudas del Gobierno es la focalización, ¿por qué usted quiere focalizar la única entrega exitosa que ha existido en el último tiempo que es la de las AFP?", partió planteando Julio César.

"Si ustedes han reconocido como sector que han fracasado, que han llegado tarde, que no han podido llegar por la razón que sea por esta focalización, ¿por qué quieren focalizar algo que le llegaba a quien quisiera, porque finalmente la gente entiende que es su dinero?", continuó.

Ministro Briones pidió datos y RUT de quienes retiraron el 10%: DC lo califica de "muy grave e inaceptable" y avisan que irán al CPLT El Ministerio de Hacienda aseguró que el oficio enviado a la Superintendencia de Pensiones tiene "fines netamente estadísticos".

Ante ello, Flores dijo lo siguiente: "vuelvo a discrepar contigo Julio César, porque no comparto la afirmación de que todas nuestras políticas han sido fracasadas. Insisto, creo que el bono clase media, que ha sido un ejemplo en todo el continente, ha sido una política exitosa, razón por la cual ayudó a más de 1.663.000 personas con 500 lucas".

"Pero si el bono clase media existió porque el Gobierno no quería que se retirara el 10% de la AFP", retrucó el conductor del programa e inmediatamente Fuentes lanzó la pregunta: "¿Existió o no existió?".

Ante ello, Julio César tiró una tajante respuesta: "el bono clase media no es algo que instintivamente dio el Gobierno. Diputado, hablemos las cosas con la verdad, el bono clase media es un bono que nace como un esfuerzo último, como un ultimátum que le dan los propios partidos de Gobierno al Gobierno para que haga algo más universal y que funcione. No es que el ministro Briones llegó un día y dijo '¿sabe qué?, tenemos algo muy bueno y vamos a contarles que tenemos un bono para la clase media'. Eso no fue así, siempre las cosas han sido reaccionarias para que no se retirara el 10%. Esa es la verdad".