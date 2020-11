Caos total en RN por el segundo retiro del 10%: diputado Durán califica a Torrealba como el "peor jefe de bancada que hemos tenido"

Una fuerte discusión protagonizaron en los pasillos del Congreso los diputados Jorge Durán (RN) y su jefe de bancada Sebastián Torrealba en la previa de la votación del proyecto que permite un segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según se pudo apreciar en las imágenes que capturó 24 Horas, ambos diputados se enfrascaron en una tensa discusión en donde, según explicó Durán, su par le habría negado asistir y votar en la Comisión de Constitución para debatir el proyecto, pese a que su par RN, Camila Flores, ya había acordado que él la reemplazaría en la instancia.

Los descargos de Durán

Tras la acalorada discusión, Durán denunció que "la diputada Camila Flores ayer anunció públicamente que yo iba a ser su reemplazo en la Comisión de Constitución, y se lo manifestó al presidente de la Comisión (Matías Walker). Y hoy nuevamente el diputado Sebastián Torrealba -hace todo lo imposible- para que yo no participe en esta comisión. Me están impidiendo votar en reemplazo de la diputada Camila Flores… Supuestamente, porque estoy en contra de algunas indicaciones, ni siquiera saben cómo voy a votar, pero se están negando a que yo participe en la comisión”.

"Sebastián Torrealba ha sido el peor Jefe de Bancada que hemos tenido, no respeta a sus militantes, no me respeta como parlamentario. Me prohíbe que vaya a una comisión, en la cual Camila Flores autorizó públicamente que yo participara”, reclamó el parlamentario oficialista.

Durán lamentó que el Jefe de la Bancada sólo quiera poner obstáculos a la tramitación del proyecto. "No sólo yo estoy siendo discriminado, sino también todas esas personas que confiaron en nosotros para representarlos, justamente, en estos momentos claves", cerró.