Soledad Onetto defiende petición de datos del ministro Briones: "Si hoy el RUT te lo piden en cualquier parte"

Un tenso debate se armó en el matinal Mucho Gusto de Mega sobre la petición que realizó el Ministerio de Hacienda de los datos y RUT de todas las personas que retiraron el 10% de la AFP con "fines netamente estadísticos" a la Superintendencia de Pensiones.

Durante la transmisión del programa, Onetto señaló que "sé que hay indignación porque ahora nos están pidiendo los datos personales, pero también entiendo que uno cuando en las aplicaciones pone acepto, acepto, acepto, eso también es dar información personal".

Mientras el abogado Rodrigo Logan le aseguraba que la solicitud no solo era ilegal sino que inconstitucional, Onetto respondía diciendo que "lo que no entiendo, es por qué no podemos pensar que efectivamente se quiere crear una estadística para entregar una mejor información y hacer un mejor cruce de los ciudadanos, o sea por qué no se puede pensar en positivo".

"Pueden estar tranquilos": Briones recalca que solicitud de datos del 10% tiene fines "estrictamente estadísticos" El titular de Hacienda insistió en que la petición de información de los solicitantes del retiro no pone en riesgo la privacidad de los cotizantes,

Y cerró: "hoy el RUT te lo piden en cualquier parte, entras a un edificio y te piden el RUT".

Tras los dichos de la periodista, el popular Contralorito, Twitter oficial de Contraloría, respondió en sus redes sociales: "El Derecho Administrativo no se trata de "ver el vaso medio lleno" sino de si el vaso cumple o no con la legalidad, si viene lleno de leche, agua o está vacío, es otra cosa".