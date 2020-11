¿Qué hay detrás de las frases de Trump? Recordemos que señaló que "le estaban robando la elección"

La elección presidencial de los Estados Unidos está muy reñida. Cada voto vale y Donald Trump lo sabe muy bien. Ayer acusó que podría haber irregularidades en el proceso y su comando pidió detener el conteo en Michigan y ordenar un recuento en Wisconsin, estados en los que extraoficialmente ya ganó Biden.

El aún presidente estuvo también muy activo en Twitter (aunque muchos de sus mensajes fueron silenciados por la red social) y su línea argumental era una sola: le estaban “robando” la votación. Esto fue violento, pero no inesperado, sobre todo tomando en cuenta una supuesta predicción del senador Bernie Sanders. El político había anticipado, en un video que se hizo viral, que este tipo de declaraciones podrían ser parte del discurso de Donald Trump.

El libro de jugadas

Para Roberto Munita, profesor de comunicación política y sociólogo de la UC, “Sanders no predijo nada. En Estados Unidos tienen algo que definen como ‘The Playbook’ (el libro de jugadas) de la política. Simplemente, conociendo el comportamiento de Trump, adelantó cuál podría ser su jugada en este escenario”, explica Sobre los dichos de Trump dice que “es una juagada vieja”.

Guido Larson, director del Instituto de Humanidades de la U. del Desarrollo, concuerda: “Lo que hizo Sanders no es un análisis muy original; el mismo Trump lo venía anunciando hace meses”. Y remarca que “los votantes republicanos creen en un 90% que Trump va a ganar, y si no, sólo se deberá a que la elección es irregular”.

Ambos especialistas creen que si Trump pierde, querrá dilatar los resultados. ¿Podría intervenir la Corte Suprema? Sí, pero que cambien los resultados por ello sería casi imposible.

Los estados en los que se definirá al nuevo presidente

Antes de la elección, uno de los estados apuntados como clave era Florida. Finalmente se lo llevó Donald Trump, pero aún no hay un ganador claro y la balanza está apuntando hacia Biden. Según Guido Larson, director del Instituto de Humanidades de la U. del Desarrollo, los nuevos estados clave son Michigan y Pensilvania.

“Michigan es bien especial, porque es un estado con gran trabajo en la industria automotriz y del petróleo. La política de Biden para impulsar nuevas energías verdes podría inclinar la balanza hacia Trump, que les prometió más estabilidad. Eso resultó en Ohio”, dice. Sin embargo, el analista detalla que “esto está muy reñido, y Biden se llevó Wisconsin, por lo que podría estar más cerca de ganar.



Para José Miguel Cabezas, integrante del Centro de Investigación CISS de la Universidad Mayor y doctor en Política de la U. de Maryland ,el mapa electoral cambió muy poco respecto a la elección anterior, pero pese a eso “Biden tiene una oportunidad superior en Arizona y Nevada y con esos dos estados ya podría darse como ganador”.

Biden habló ayer y dijo que no se declararía ganador antes de tiempo: “No estoy aquí para declarar que ganamos, pero cuando se acabe el recuento habremos ganado”. Hay temor respecto a la amenaza -ya ejecutada- de Trump de acudir a la justicia para valildar los resultados. Pero los especialistas coinciden en que “si no hay más de 5.000 votos de diferencia por estado, no vale la pena”.