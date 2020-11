Briones bajo fuego por pedir datos personales a las AFP

El ministro Ignacio Briones estaba acostumbrado a transitar tranquilo por el centro de Santiago. Y de hecho, hace semanas que volvió a usar el metro. Pero durante la jornada de ayer, eso se rompió. Fue increpado por transeúntes y hasta debió ser escoltado por carabineros. Y es que la solicitud que hizo a la Superintendencia de Pensiones, para conocer los datos y RUT de las personas que accedieron al retiro del 10% de las AFP, lo posicionaron como blanco de las críticas.

A juicio de quienes reprocharon su actuar, estaría vulnerando la privacidad de los cotizantes, a pesar de que él insistió en que la petición de información tiene fines "estrictamente estadísticos". Aseguró que el oficio emitido a finales de octubre, en ningún caso busca "acceder, ni menos difundir, información privada de las personas".

Pero toda explicación fue en vano. La bancada del PPD hizo una presentación a la Contraloría para que se pronuncie sobre el oficio que envió Hacienda. Mismo objetivo que tienen quienes ingresaron las otras 300 denuncias que contabiliza el órgano contralor. Todas buscan que se esclarezca si el proceder es o no legal.

Otra de las medidas utilizadas por la oposición, y que tuvieron (por separado) a los diputados Gabriel Silber (DC) y Claudia Mix (Comunes) como protagonistas, fueron requerimiento ante el Consejo Para la Transparencia, para que defina si se constituyen infracciones o vulneraciones.

"Pueden estar tranquilos": Briones recalca que solicitud de datos del 10% tiene fines "estrictamente estadísticos" El titular de Hacienda insistió en que la petición de información de los solicitantes del retiro no pone en riesgo la privacidad de los cotizantes,

"Esto transgrede y viola datos sensibles de los cotizantes, sobre los cuales existe la misma protección que tienen, por ejemplo, las cuentas corrientes", dijo Silber a Publimetro, adelantando que en los próximos días sumará un recurso de protección en tribunales. "El deber de resguardo de la información está garantizado en nuestra legislación y el Gobierno está transgrediendo, a todas luces, la vida privada de las personas", recalcó.

Por medio de un comunicado, la recién asumida presidenta del CPLT, Gloria dela Fuente, informó que oficiaron al Ministerio "solicitando antecedentes que permitan aclarar si hubo o no vulneración a la normativa". Recordó, de paso, a que "la información debe usarse para los fines para los cuales fueron recopilados".

Adicionalmente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, resolvió citar al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para conocer si este tipo de requerimientos se han hecho anteriormente por parte del Ministerio de Hacienda. Buscan, también, evitar que se entreguen los datos. En el sector opositor aseguran que es tal la molestia que más de uno ya deslizó entre sus pares la idea de presentar una acusación constitucional contra Briones. Sin embargo, en esta ocasión, optarían por la vía judicial para zanjar el conflicto.

Fuego amigo afecta a Briones

Pero las críticas, cabe mencionar, no vinieron sólo desde la izquierda. El oficio no pasó inadvertido por Renovación Nacional, cuyo timonel, Rafael Prohens, dijo a Cooperativa que si Hacienda quiere indagar el caso del retiro que lo haga por la vía transparente. "Para mi gusto, no pueden meterse en la vida privada de la gente", sentenció.