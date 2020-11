Duro llamado del alcalde de Filadelfia: "Presidente, póngase los pantalones de niño grande y reconozca que perdió"

Las elecciones de presidente de Estados Unidos siguen en ascuas, aunque ya todos saben quién es el ganador… Pese a que todas las estimaciones ya señalan a Joe Biden como el nuevo presidente, Donald Trump insiste en denunciar fraude, sin entregar mayor elementos y sin que los tribunales avalen esas acusaciones.

La actitud del mandatario está generando tensión en el mundo político, pues muchos son los que ven que la posición de Trump esta generando un grave daño a la democracia del país del norte.

En este línea, el alcalde de Filadelfia, Jim Kennedy, ya no aguantó más y apuntó contra del presidente.

“Lo que el presidente tiene que hacer, francamente, es ponerse los pantalones de niño grande. Necesita reconocer que perdió. Y necesita felicitar al ganador", sentenció Kennedy, del Partido Demócrata.

Philadelphia Mayor Jim Kenney tells President Trump to “put his big boy pants on” and congratulate Joe Biden https://t.co/smljMG2JWs pic.twitter.com/wox5GMXYEk

— CBS News (@CBSNews) November 6, 2020