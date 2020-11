Papá de Lady Gaga apoyó a Trump a pesar de que atacara a su hija

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen muchas aristas, como los mismos resultados que hasta el día de hoy no están claros, pero también el apoyo de los famosos y estrellas a los distintos candidatos. Y Lady Gaga es una de ellas, que desde un principio respaldó al demócrata Joe Biden.

Pero que ella apoye a cierto candidato, no quiere decir que su familia haga lo mismo. De hecho, su padre Joe Germanotta, votó por Donald Trump, a pesar de que el presidente de Estados Unidos atacó a la cantante luego de que ésta le diera su respaldo a Biden.

"Para todas las mujeres, y para todos los hombres con hijas, hermanas y madres, todos, sin importar cómo se identifiquen, ahora es su oportunidad de votar en contra de Donald Trump", dijo Lady Gaga y bueno, obviamente Trump no demoró nada en responder.

Make sure you take care of yourself while the election votes continue to be counted! Sleep and rest are important! pic.twitter.com/xSboCVpyw4

— Lady Gaga (@ladygaga) November 5, 2020