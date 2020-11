Servel ofrece "disculpas" a machi Linconao por errónea inhabilidad para votar en Plebiscito

El presidente del directorio del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, se reunió con la machi Francisca Linconao, con el fin de hacer llegar sus excusas a la autoridad ancestral mapuche tras errónea inhabilidad para votar en el Plebiscito.

El pasado 25 de octubre, Linconao no pudo votar en el Plebiscito a pesar de haber sido absuelta en 2018 de su implicación en el caso Luchsinger-Mackay.

Este viernes, en una reunión telemática, el director del Servel, Patricio Santamaría precisó que no fue un error técnico del Servel propiamente tal, aunque sí reconoció que fue un error de una institución que conforma el padrón electoral.

"Efectivamente aquí se cometió una injusticia con usted y ante eso, si hay que pedir perdón, le pido realmente perdón. Al mismo tiempo le garantizo que esto no se va a volver a repetir, en el próximo padrón usted va a aparecer con derecho a sufragio como corresponde”.

En la cita, Linconao aseguró querer lo más pronto posible su habilitación ya que "no quiero seguir con esto, no soy una persona culpable que me mandaron a la cárcel, soy una persona inocente. Mis papeles no están manchados, soy una Machi, soy una autoridad tradicional de mi pueblo Mapuche y merezco respeto".

La inhabilitación ocurrió porque la información que le entregaron al Servel fue que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco no habría cumplido con su obligación legal de comunicar la sentencia dentro de los primeros 5 días del mes después del juicio que declaró inocente a la machi.