Si el presidente no da argumentos sólidos... se le corta: la acción de los medios de EEUU al discurso de Trump

Varias cadenas de televisión de Estados Unidos cortaron el jueves la comparecencia del presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca, para evitar dar voz a sus denuncias de fraude en relación al recuento de las elecciones presidenciales, en las que su rival, Joe Biden, figura como favorito.

MSNBC, ABC, CBS y NBC interrumpieron la emisión de la rueda de prensa de Trump, salpicada también por verificación de datos en algunos de los principales medios norteamericanos. El mandatario ha denunciado que están intentando "robarle" las elecciones.

El presentador de MSNBC Brian Williams ha argumentado que el discurso de Trump "no se basa en la realidad" y, por tanto, es "peligroso", mientras que Shepard Smith, de CNBC, ha apuntado que "lo que el presidente de Estados Unido está diciendo es, en su mayor parte, completamente falso".

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

CBS aguantó varios minutos más la emisión, mientras que CNN y Fox News fueron las únicas grandes televisiones que lo mantuvieron íntegramente. La CNN ha optado por mostrar un rótulo de advertencia: "Sin pruebas, Trump dice que le están engañando".

Twitter también veta a Trump

La red social Twitter ha etiquetado como "engañosos" el 38 por ciento de los tuits publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el pasado martes, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en el país.

El presidente de Estados Unidos ha estado empleando su cuenta de Twitter para hacer afirmaciones sobre fraude electoral o sugiriendo que había ganado las elecciones en estados en los que todavía no se había terminado el recuento de votos.

.@TerryMoran on Pres. Trump's remarks from The White House: "This is not a reality TV show, this is an American election." https://t.co/GwwRl4EUb3 #Election2020 pic.twitter.com/N9qmDnIeDt — ABC News (@ABC) November 6, 2020

Por ello, la compañía ha añadido etiquetas a 11 de los 29 tuits o retuits publicados por Trump a través de su cuenta oficial de Twitter desde el pasado 4 de noviembre, según ha informado el diario The New York Times.

En estas etiquetas, Twitter advierte de que "alguna parte o todo el contenido" compartido en el tuit "puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección y otro proceso cívico".

No obstante, estas etiquetas no ocultan del todo el contenido, ya que permiten mostrarlo al hacer clic en el botón 'Ver' que acompaña a la alerta.

Fox News says Trump has no proof or evidence to back up his fraud allegations and notes that Trump’s margin in Georgia has now shrunk to 3,600 votes. pic.twitter.com/98HtMQvfhf — Keith Boykin (@keithboykin) November 6, 2020

A mediados de septiembre Twitter informó de que eliminaría o etiquetaría las informaciones engañosas publicadas en la plataforma sobre los resultados, como reclamar la victoria de un candidato a la presidencia antes de que se conozcan los resultados finales.