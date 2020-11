Donald Trump sigue con la suya en Twitter: "Decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente el martes después de las 8 pm"

Donald Trump sigue sin convencerse. En medio del tenso conteo de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el actual mandatario volvió a emprenderlas en las redes sociales al poner en duda la legitimidad del proceso electoral.

A través de su red social predilecta, Donald Trump disparó nuevamente al asegurar que "decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente el martes después de 8 pm, el mismo día de las elecciones, cambiando total y fácilmente los resultados en Pensilvania y algunos otros estados".

En esa misma línea, Trump planteó que "como asunto aparte, cientos de miles de votos no pudieron ser observados" y que por lo tanto "esto también cambiaría el resultado de las elecciones en numerosos estados, incluido Pensilvania, que todos pensaron que se ganó fácilmente la noche de las elecciones, solo para ver desaparecer una ventaja masiva, sin que nadie pudiera observar lo sucedido durante largos intervalos de tiempo".

Y ya para ponerle la guinda a la trota, el actual presidente de EE.UU. afirmó que en dicho proceso de votos ilegales, "los tractores bloquearon las puertas y las ventanas se cubrieron con cartón grueso para que los observadores no pudieran ver el interior de las salas de recuento. Cosas malas pasaron dentro ¡Se hicieron grandes cambios!".

Sin embargo, dichas publicaciones fueron marcadas como "engañosas" por parte de Twitter, tal como ocurrió hace un par de días.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

….This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020