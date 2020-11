Donald Trump estaba jugando golf cuando se enteró de la victoria de Joe Biden

Mientras el conteo de votos caía a cuenta gotas, el presidente de Estados Unidos abandonó por primera vez la Casa Blanca para ir a su club en Virginia a jugar golf.

Sin embargo, según varios medios estadounidenses, el actual mandatario estaba practicando su deporte favorito cuando se enteró de la victoria de su contrincante Joe Biden en Pensilvania.

De todas formas, Trump sigue sin reconocer el triunfo de Biden y emitió un comunicado donde asegura que el lunes comenzarán las acciones legales.

"Esta elección está lejos de terminar. Biden no ha sido certificado como el ganador… A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan".

AP got the shot. Trump on the golf course while Biden is announced as new President pic.twitter.com/0ddKdNl7PN

— James Longman (@JamesAALongman) November 7, 2020