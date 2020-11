EE.UU escogió "la verdad": Joe Biden y Kamala Harris celebran triunfo y prometen "sanar el alma de la nación"

Tras una jornada marcada por las celebraciones, Joe Biden le habló a sus electores y al país completo. El próximo presidente de Estados Unidos, quien se había negado a reconocer un triunfo anticipadamente, festejó el haber sobrepasado a Donald Trump. Esto, con 279 votos electorales contra los 214 del republicano.

Desde Wilmington, Delaware, Biden reiteró su mensaje de unidad, pero esta vez con un gusto distinto. Es la primera vez que se dirige a la nación como presidente electo, a cuatro días de las elecciones y tras un conteo a cuentagotas. Y en medio de denuncias de presunto fraude por parte del derrotado Trump.

En un acto donde fue precedido por su compañera de fórmula, Kamala Harris -quien será la primera mujer en ocupar el puesto de vicepresidenta en EE.UU.- Biden se mostró emocionado. Acompañado de su esposa, agradeció a la ciudadanía.

"Nos han dado una victoria convincente (…) Tengo que reconocer que me sorprendió", aseveró, agregando que "me comprometo ser un presidente que busque no dividir, sino unificar".

Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe.

And we lead not by the example of our power, but by the power of our example.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020