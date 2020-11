Joe Biden vence en Pensilvania y se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos tras una tensa elección

Después de cuatro días de la celebración de las votaciones para elegir al próximo presidente de Estados Unidos, este sábado finalmente se dio a conocer el nombre del ganador: el demócrata Joe Biden, quien se impuso por un estrecho margen sobre el republicano y actual mandatario Donald Trump.

La espera durante el transcurso de estos días estuvo cargada de polémica y alta tensión. La demora del proceso de conteo de votos en estados clave como Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Alaska mantuvo en vilo a Estados Unidos y a gran parte de planeta.

Sin embargo tras los resultados en Pensilvania varios medios estadounidenses, entre ellos CNN, New York Times y Asociated Press, confirmaron como ganador al exvicepresidente, luego que la diferencia en dicho estado sea prácticamente irremontable para el actual mandatario.

En Pensilvania, el estado de la discordia durante estos días, le permitió al candidato demócrata llegar a los 273 votos electorales y así alcanzar el sillón de la Casa Blanca.

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/pZ8pr4cMTG #CNNElection pic.twitter.com/4pbJtzY1FT

El escenario de las elecciones comenzó cargarse de tensión durante la noche de la misma jornada de las elecciones, cuando Donald Trump se declaró como ganador y acusó fraude en el proceso.

Estrictamente, ya era la madrugada del miércoles 4 de noviembre, cuando Trump hizo una breve aparición en la Casa Blanca, para declarar lo siguiente: "es una vergüenza para nuestro país. Estamos preparados para ganar las elecciones, con franqueza hemos ganado las elecciones".

"Ahora lo que haremos es asegurar la integridad por el bien de este país. Es un momento muy importante. Es un enorme fraude para nuestra nación. Queremos que se aplique la ley como corresponde e iremos a la Corte Suprema. Queremos que las votaciones paren. No queremos que encuentren nuevas papeletas y las añadan a las listas a las 4 de la mañana. Es un momento muy triste. Vamos a ganar esto, y en lo que a mí respecta, ya hemos ganado", continuó.

Con los votos realizados de manera presencial, Trump proyectaba una victoria en varios estados clave, sin embargo faltaba el largo proceso de conteo de votos que se hicieron a través de correo, los que terminaron inclinando la balanza en favor de Biden.

Un par de semanas antes de las elecciones, precisamente el 24 de octubre, en entrevista con Jimmy Fallon, el senador y exprecandidato demócrata, Bernie Sanders, hizo un preciso presagio sobre lo que pasaría en medio de este proceso y el comportamiento de Donald Trump.

The election is Nov 3, but it’s been said we won’t know the results until days later. I asked @BernieSanders about this last night. Sound ON 🔈 @FallonTonight

➡️ https://t.co/llOtQl3qfo pic.twitter.com/24D1ptJVC5

— jimmy fallon (@jimmyfallon) October 24, 2020