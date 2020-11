Trump sigue sin reconocer derrota e insiste en presunto fraude: "Gané las elecciones"

En presidente en ejercicio de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota ante Joe Biden, a pesar de que los conteos oficiales dan 279 votos electorales al demócrata y sólo 214 a él.

Según publicó en su cuenta de Twitter, obtuvo 71 millones votos legales, mientras que su par se habría beneficiado de "las cosas malas" que sucedieron, y que "los observadores no pudieron ver", para imponerse.

"Gané las elecciones", insistió, asegurando que miles de boletas se enviaron a personas "que nunca las pidieron".

Esto, complementó, "nunca ocurrió antes".

En línea con esto, durante la mañana, los abogados de Trump anunciaron que el lunes presentarán las primeras acciones para impugnar los resultados.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020