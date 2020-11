Van Jones, exconsejero de Obama, rompe en llanto tras triunfo de Biden: "Es una reivindicación para mucha gente que sufrió"

El ex asesor de Barack Obama, Van Jones, rompió en llanto durante la transmisión en vivo de la cadena CNN tras la confirmación del triunfo de Joe Biden en Pensilvania, lo que le dio la presidencia de Estados Unidos.

Van Jones, una vez que tomó la palabra se le quebró inmediatamente la voz: "Es más fácil ser padre en esta mañana. Es más fácil decirle a tus hijos que el cáracter importa, que decirles la verdad importa, que ser una buena persona importa", aseguró Van Jones.

Para Van Jones la victoria de Biden es una "reivindicación para mucha gente que sufrió", porque según sus palabras, "el movimiento 'I can't breathe' no era sólo por George Floyd. Era por personas que sentían que no podían respirar. Te preocupabas por tus hijos, por tu hermana… esto es un muy importante para conseguir algo de paz o un reinicio".

"Quiero que mis hijos miren a esto. Es más fácil hacer las cosas con trampas y salirte con la tuya, pero al final acaba volviendo. Es un buen día para este país. Lo siento por la gente que ha perdido, pero es un gran día", cerró Van Jones.