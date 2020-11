Gustavo Gatica, a un año de haber quedado ciego por perdigones de Carabineros: "Sigo de pie, aprendiendo día a día"

Gustavo Gatica, el joven que perdió la vista por el disparo de perdigones por parte de Carabineros durante el estallido social, publicó un emotivo mensaje a un año del lamentable hecho.

En su cuenta de Instagram, Gustavo Gatica que por primera vez lució sin anteojos de sol mostrando las secuelas del impacto, aseguró que "sigo de pie, aprendiendo día a día".

“Hace un año Claudio Crespo me disparo perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día", afirma la publicación de Gustavo Gatica.

"Hace un año mi vida cambió, ¿para mejor o para peor? Sólo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que como dice el gran Silvio: ‘Al final de este viaje en la vida (…) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz"", cerró.