Donald Trump no afloja: "Las máquinas de las grandes ciudades son corruptas, esta fue una elección robada"

Donald Trump definitivamente no afloja. Pese a que medios estadounidenses aseguraron que su principal asesor, Jared Kushner, se le había acercado para que cediera y reconociera la victoria de Joe Biden, lo cierto es que el actual mandatario de Estados Unidos está lejos de terminar con la disputa electoral.

Trump nuevamente usó su cuenta de Twitter para lanzarse con todo: "Deberíamos mirar los votos. Recién estamos comenzando la etapa de tabulación. Deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral", apuntó.

"Tenemos una historia de problemas electorales en este país. En Pennsylvania se recibió una orden de la Corte Suprema de Justicia para obligar a separar las papeletas que se recibieron después de la fecha límite legislativa", continuó.

"Se requirió la intervención del juez Alito. Ese es un gran grupo de papeletas. Cuando se habla de problemas sistémicos, se trata de cómo se autenticaron estas boletas, porque si hay un problema en el sistema sobre la autenticación, eso afectaría seriamente a toda la elección", disparó Trump.

Además, mostró su preocupación por ciudadades como Filadelfia o Deotroi, donde según él hubo "una larga serie de problemas electorales".

Horas después, Trump volvió a arremeter en Twitter donde afirmó que "creemos que estas personas son ladronas. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada".

"La mejor encuestadora de Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados. Robaban lo que tenían que robar", cerró.

