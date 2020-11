"Es tiempo de ser un buen perdedor": el aleccionador video que le dedicó a Trump el diario The New York Times

Como todos suelen hacer leña del árbol caído, sobre todo si ese "árbol" se resiste a caer y reconocer que llegó su hora final, el influyente diario The New York Times decidió enviarle un mensaje muy directo al presidente Donald Trump, luego de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales.

Planteando que ya el triunfo del presidente electo Joe Biden es irrefutable, el video del medio estadounidense utiliza imágenes de niños deportistas e, incluso de jugadores famosos como lla estrella de básquetbol Michael Jordan luego de perder un partido, para enseñar a asumir con honor el triunfo y la derrota.

Trump sigue sin reconocer derrota e insiste en presunto fraude: "Gané las elecciones" El mandatario en ejercicio de Estados Unidos denunció que hubo locales de votación a los que no se permitió la entrada de observadores.

Trump: no soy un buen perdedor

"Mira, no es fácil perder. Y ahora es tu turno Donald, puedes hacerlo", expresa la voz en off, al mismo tiempo que se escuchan discursos de candidatos que perdieron anteriores elecciones, como Hillary Clinton o George Bush padre, donde todos reconocen la derrota, llaman a respetar la democracia y felicitan con gran dignidad a los ganadores.

Cerca del final del video, se escucha la voz de Trump que reconoce "no soy un buen perdedor, no me gusta perder", a lo que la voz del The New York Times en el video le contesta: "Lo sabemos, pero perdiste. Así que es tiempo de ser un buen perdedor".