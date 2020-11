Monserrat Álvarez: "Me dicen un día que soy antimilico, antipaco, roja, y al otro día me dicen que soy una facha"

Dice Monserrat Álvarez que se siente cada día más cómoda en el formato matinal que la tiene desde el año pasado en "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, compartiendo pantalla con Julio César Rodríguez.

Un cambio respecto de lo que había hecho antes en TV, aunque ella no olvida que en "Bienvenidos" del Canal 13 fue panelista, lo que le hizo mostrar otra faceta.

"Cuando me invitaron a Chilevisión me dijeron que el proyecto del matinal era ir derivando desde la diversión a un espacio informativo y contingente. El canal fue visionario en ese sentido, dado que aún no se producía el cambio en este tipo de programas. A Julio César lo conocía de años, pero nunca habíamos trabajado juntos", cuenta la periodista.

-Pese a que los matinales han cambiado, a veces hay espacio para lo lúdico, ¿le ha costado sumarse a lo último?

—Eso es parte del trabajo diario de adaptación. Me ayudó lo que hice en el programa "Hola y adiós" y en el matinal, ambos del 13, o bien cuando estuve en formatos que no eran de prensa neto al empezar mi carrera en el canal Rock & Pop.

-Pero asumo que si le ofrecen animar un festival o bailar por el rating, no aceptaría…

—(Risas) Animar un festival no me gustaría, pero no quiero ser ortodoxa y decir que no se puede bailar en la tele. Una vez en "Bienvenidos" bailé con un haitiano… Hoy manda la contingencia y eso me encanta, pero me he manejado en distintas facetas sin poner en riesgo mi capital periodístico.

-Insisto, ¿todo por el rating?

-Si uno hace ciertas cosas en un contexto adecuado, no hay problemas. No hay que ser excesivamente grave, pues la tele cada vez pide más autenticidad. No hablo en serio todo el día, como todos.

-¿Qué piensa de la avalancha de políticos en la televisión?

—Hace muchos años que me manejo con ellos, y no me molesta ni estresa el conflicto. Me gustan los pueblos con cultura política, no me gustan los que se definen como apolíticos. Y por todo lo que estamos viviendo, que la política esté en los matinales es un muy buen síntoma de una ciudadanía consciente e informada, que puede cuestionar a los políticos.

-A usted la criticaron en redes sociales pues muchos decían que trataba mejor a Joaquín Lavín que a Daniel Jadue…

—Revisé los videos, como siempre, y no creo que haya sido distinta con uno y con otro. En redes sociales dependiendo del entrevistado, me dicen un día que soy antimilico, antipaco, de izquierda y roja, y al otro día me dicen que soy una facha. Me cuesta asumir esa polarización de las redes sociales, pero entiendo que nadie ve todo el programa y que queda lo viralizado.

-¿Cómo se logra el equilibrio?

—Mi rol es ser abogado del diablo de quien tengo al frente. Pero hay que considerar el tono y la personalidad del entrevistado. Jadue tiene un tono distinto al de Lavín. A Lavín puedes preguntarle cualquier cosa y no se enoja. Jadue tiene un carácter mucho más fuerte.

¿Jadue se enojó con usted?

—Sí. Pero a Lavín le he hecho preguntas súper duras también, saliéndome de pauta, y me doy cuenta de que lo pillé desprevenido e incluso se pone un poco blanco, pero no se molesta y responde. Esa es una diferencia entre ellos.

MONSERRAT ÁLVAREZ, NACIDA DE "CASUALIDAD" EN EE.UU.

La comunicadora nació de "casualidad" en Estados Unidos, como admite, porque sus padres estudiaban allá. Sólo estuvo un año en el país norteamericano, y ahora desde la distancia ha seguido el devenir de las elecciones.

"La primera mirada es de incredulidad por el sistema electoral que tienen, pero al darle una vuelta hay que entender que está muy vinculado a la cultura federal estadounidense, que se basa en la libertad de los estados. Por eso una reforma total sería un cambio de marca mayor, que tocaría las susceptibilidades e Independencia estatales. Lo que debería ser ajustado es el hecho de que a veces el que saca más votos puede no ser el Presidente".

¿NUEVOS PROYECTOS PARA MONSERRAT ÁLVAREZ?

Abierta a la posibilidad de explorar nuevos espacios en la señal de Turner se encuentra la conductora, quien durante su carrera también se ha desarrollado en el ámbito radial.

"Desde hace unos meses ya no estoy en radio (su último programa fue “Intensamente”, en Oasis). Cuando llegué a Chilevisión seguí en radio, pero al alargarse el matinal hasta las 13 horas no me daba el tiempo. Estoy viendo cómo organizo el 2021, pues a lo mejor hay otros proyectos en el canal. Y quizá en radio también. Me siento súper contenta con lo que hago ahora, me gusta esta pega y por eso estoy concentrada. Si hay propuestas entretenidas, me abro a estudiarlas, como siempre".

