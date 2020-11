Diputado RN anuncia apoyo al segundo retiro del 10%: "Es un voto humanitario"

El diputado RN Camilo Morán anunció este lunes que votará a favor del segundo retiro del 10% de las AFP, el cual será votado este martes en la Cámara Baja.

Mediante un video en su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que apoyará el proyecto "con o sin las indicaciones que hemos presentado en nuestro sector. Mi voto está".

De igual manera, señaló que "a partir de ahora vamos a trabajar para que la medida sea transversal y tenga un apoyo mayoritario en Chile Vamos".

Esto luego que el segundo retiro del 10% de las AFP fuera aprobado la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

"La opción no me gusta ni es la mejor, pero es un voto humanitario. Por más que digamos que las condiciones mejoraran, eso se ve bonito en una planilla de Excel, pero no es la realidad de la gente", expresó.

Además, afirmó que "en el tramite ha faltado mayor compromiso por parte del ministro de Hacienda. a punta de torpezas, solo ha logrado que aumente el apoyo al retiro".

Finalmente, Morán manifestó que "si esto se aprueba, el Gobierno no debería llevarlo al Tribunal Constitucional. Hay que poner los esfuerzos que el retiro sea eficiente".

