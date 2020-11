Malin Akerman: "Las mujeres necesitan apoyarse mutuamente, especialmente durante este tiempo"

Todos hemos visto "El Club de la Pelea", (supongo que estoy rompiendo la primera regla), y conocemos la historia de cómo un grupo de hombres clandestinos se unieron para condimentar sus vidas mundanas a través de la fuerza física. Ahora bien, la lucha ha tenido algunos atributos catárticos conectados con ella cuando se hace de forma consensuada, pero aún así, al pensar en esos grupos de lucha, una versión femenina podría no ser lo que la mayoría de la gente pensaría. Sin embargo, en la última película de Paul Leyden, "Chick Fight", los atributos terapéuticos de la fisicalidad para trabajar a través de la autoestima y los obstáculos de la vida sube al ring junto con otras películas clasificadas sobre la lucha, y esta lo hace muy bien.

"Chick Fight" está protagonizada por Malin Akerman, Bella Thorne y Alec Baldwin, y cuenta la historia de una terapeuta que ayuda a sus pacientes a pelear en el ring para ayudar a resolver sus problemas personales. A través de momentos divertidos, escenas de lucha enérgica y dinámicas de personajes combativos, la película llega a casa con su mensaje, que se centra principalmente en el empoderamiento femenino y en la unión a través del sudor, la sangre y las lágrimas.

Malin Akerman se sentó con Metro para hablar de lo que se requirió para hacer "Chick Fight".

P: ¿Qué fue lo que te hizo querer participar en este proyecto en particular?

– Hay algunos elementos en él, mi querido amigo Paul Leyden, que dirigió esta película; lo conozco desde hace quince años y es un gran partidario de las mujeres poderosas y cuando escribe, escribe para las mujeres. Así que lo supe cuando vino a mí con este proyecto –que en realidad fue hace bastantes años, hemos estado yendo y viniendo tratando de armarlo–, me trajeron el guión y pensé que esta era una gran oportunidad. No sólo es una comedia divertida, sino que es una especie de historia de desvalidos y una versión cómica de Rocky en la que tienes a una chica que está abajo y trata de llegar a la cima. Me encanta el aspecto de la hermandad y las mujeres que se unen y se sostienen unas a otras, y creo que eso debe ser retratado más en las películas en lugar de que las mujeres sean maliciosas unas con otras. Necesitamos unirnos, y me encanta la idea de que históricamente se nos ha dicho que ciertas cosas no son femeninas y que no deberíamos hacer esto o aquello, y esta película dice: "Bueno, necesitamos una salida tanto como cualquier otro".

P: ¿Qué tiene un club de lucha femenina que ayuda a unir a las mujeres?

– Todos los personajes son clientes o pacientes de una terapeuta que abrió este club de lucha clandestino porque se dio cuenta de que las mujeres no necesitaban sólo hablarlo, sino que debían fisicalizar las cosas. Yo misma soy boxeadora, es una gran forma de ejercicio para mí y es casi catártico y meditativo, me siento muy bien después. Algunos de los personajes incluso lo dicen, yo sólo necesitaba enfrentar mis miedos y cuando me subí al ring, me hizo sentir poderosa en el mundo exterior y que podía soportar cualquier cosa que se me viniera encima. Hay algo de verdad en eso, como mujeres somos vulnerables en el mundo exterior y caminando por la calle en medio de la noche, te sientes un poco más temerosa por tu cuenta que en un grupo. Creo que tener cualquier tipo de poder que puedas construir a lo largo de tu vida te hará caminar por ahí con confianza y creo que a todos se nos debería permitir expresar la rabia y sacar nuestras emociones y luego darnos la mano. Todo esto es consensuado en este club de la lucha, eso es lo que es tan maravilloso. Es casi como si necesitaras sacar todos los sentimientos para poder reenfocar tu energía y enfrentarte a lo que tienes a mano. Por lo tanto, creo que cualquiera que sea la salida es sólo decir que está bien tenerlo para hacer lo que puedas para avanzar en la vida.

P: Con respecto a tu personaje en concreto, ¿qué te gusta de ella y cómo la describirías?

– Creo que es una chica que se esfuerza en la vida como la mayoría de nosotros, pero muchas cosas se están acumulando y todo se está desmoronando para ella y se siente muy mal por su suerte. Creo que se puede relacionar de muchas maneras y a veces cuando tocas fondo no hay otra forma de subir, y esta es su escalada. Definitivamente puedo relacionarme con eso, la vida fluye y refluye y tenemos nuestros altos y bajos y en la película, la encontramos en uno de sus puntos más bajos.

P: ¿Cómo fue el rodaje de las escenas de lucha? ¿Qué hiciste para prepararte?

– Las escenas de lucha fueron muy divertidas. Tuvimos una coordinadora de acrobacias increíble y sus chicas de acrobacias que eran excepcionales, pero ya sabes que es una película de bajo presupuesto, así que no tenemos el presupuesto para conseguir entrenadores que nos entrenen con meses de antelación. Nos dejaron a nuestra suerte para seguir trabajando y definitivamente continué con mis clases de boxeo. Pero una vez que llegamos a la locación, tuvimos un par de días antes de empezar a rodar y ensayamos unas cuantas horas al día para repasar la coreografía de la pelea principal entre Bella [Thorne] y algunas de las peleas de montaje que tuvimos en el cuadrilátero con nuestro coordinador fueron en realidad sobre la marcha. Fue un rodaje de 18 días, así que fue intenso pero también muy divertido. Me encanta cualquier fisicalidad, esos son los días en que no tuve que aprender ninguna línea, puedo entrar y sacar toda mi energía.

P: ¿Qué esperas que el público se lleve de la película después de verla?

– Espero que la gente se sienta energizada e inspirada y diga que tengo esto, que puedo lograr esta cosa llamada vida y que siempre hay esperanza. Para las mujeres que salen de ella, asegúrense de que tienen su clan de mujeres, tenemos que sostenernos mutuamente, especialmente durante este tiempo, necesitamos gente en la que podamos apoyarnos.

13 de noviembre

Es la fecha en la que "Chick Fight" estará disponible en los cines de Estados Unidos, digitalmente y 'on demand'.