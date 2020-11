Profesores dicen no a la idea de partir las clases en febrero: "No nos han consultado y no nos parece una buena medida"

En una entrevista en Mega, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo ayer que adelantar el inicio del año escolar de 2021 para mediados de febrero es una posibilidad. “Nosotros no descartamos que las clases tengan que iniciarse un poco antes de lo que tradicionalmente ocurre. Las clases generalmente parten el 4 de marzo. Y creemos que adelantar la entrada de las clases es una medida que podría ser conveniente, pero no está resuelto”, dijo Figueroa.

Figueroa especificó que “esto se va a anunciar en su debido tiempo. Requiere un trabajo, además, con una serie de comunidades educativas. Por lo tanto no es algo que pueda llegar y anunciarse sin ese trabajo previamente terminado”.

"No estamos de acuerdo"

Desde el Colegio de Porfesores, Mario Aguilar, dijo que no están de acuerdo con comenzar el año escolar en febrero. “Hay temas de materia legal. Los profesores tienen vacaciones en febrero y este año han estado trabajando incluso más. No es como cuando hay paros o algún terremoto, donde se modifican las fechas para recuperar clases. En este caso, las clases se han hecho”. Aguilar recordó que cuando se han realizado clases en verano, principalmente en enero, “la asistencia es muy baja”. Además de profundizar en que, no les parece una buena medida, Aguilar aclaró que "no nos han consultado".

“Consideremos además que ha sido un año muy difícil para las familias y que la mayoría de los chilenos toma su descanso en el mes de febrero”, agregó. Evelyn Cordero, directora ejecutiva de la Fundación Arrebol, dice que “en la agenda 2021 la pandemia dirá la ultima palabra. Y debemos estar preparados para ese escenario adverso, pudiendo cubrir los aspectos que este año no fueron posibles, como acceso a internet universal y computadores para todos y cada uno de los estudiantes de Chile”.

La conectividad debiese ser una prioridad

Precisamente sobre conectividad, Aguilar añadió que “deberíamos estar analizando medidas en el corto plazo que mejoren el acceso a Internet y a dispositivos”. El dirigente apunta a que el 2021 será un año de modalidad dual: web y presencial.