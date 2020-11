Diputado Coloma: "He tomado la decisión de votar a favor del segundo retiro"

🔴 🟢 Ya en Valparaíso. Les cuento que voy a votar #AFavor del #SegundoRetiro10%.

👉 Se que no es el ideal y que es el Estado el que debiera apoyar, aun con más fuerza, a las familias que lo están pasando mal en esta pandemia.

👉 Se también que esto va a perjudicar las pensiones a futuro y es nuestro deber avanzar rápidamente en una #LeyDePensiones que asegure pensiones más dignas a las millones de personas que hoy están jubiladas y que jubilarán en los próximos años.

Pero también se que son millones de personas que hoy lo están pasando mal, que no llegan a fin de mes y que necesitan este apoyo para enfrentar estos duros momentos. 👉 Pienso especialmente en los que están desempleados, las dueñas de casa, los que trabajaban a comisión, los independientes que hoy están parados o se están rearmando para volver a emprender y en todas aquellas personas que me han escrito y que me he reunido durante estos últimos días.

Saludos a todos y nos vemos 💪🏼

Publicado por Juan Antonio Coloma Alamos en Martes, 10 de noviembre de 2020