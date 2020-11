Segundo retiro del 10% de la AFP: ¿estará la plata para Navidad?

La promesa está hecha hace semanas. Y la diputada humanista Pamela Jiles, impulsora del proyecto que busca un segundo retiro del 10% desde las AFPs, ha dicho que hará "todo lo necesario" para que así sea. La idea es que el trámite legislativo avance lo suficientemente rápido para que los cotizantes reciban ese dinero a la altura de la Navidad. Y en un solo pago para alivianar en parte las dificultades económicas producto de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa será discutida de manera extraordinaria desde las 10 de la mañana de hoy en la Sala de la Cámara Baja. Y aunque la sesión tiene como hora de término las 14:00, es seguro que será mucho más larga pues los 155 diputados y diputadas tienen derecho a hablar hasta por tres minutos .

Pamela Jiles dijo ayer en el Congreso que "les doy por seguro que vamos a ganar el segundo retiro. He conversado con cada uno de mis colegas y sé los votos que tenemos comprometidos. Una vez que triunfemos vamos por Ignacio (Briones, ministro de Hacienda), quien está tratando de evitar la victoria de esto en el Senado. Ya ganamos el Plebiscito y sacamos a (Víctor) Pérez (renunciado ministro del Interior, acusado constitucionalmente la semana pasada)". E Ignacio Briones respondió de manera concisa: "No me voy a referir a esas palabras".

Para que el proyecto siga su curso, se necesita la aprobación de 3/5 de los diputados (93 votos), tal como la primera vez, asegura la oposición.

Pero el Ejecutivo insiste en que son 2/3 (103), por lo que iría al Tribunal Constitucional si la Cámara lo aprueba con menos de esos 103 votos.

Diputado PS Leonardo Soto.

"Creo el proyecto recibirá un amplio apoyo en la Sala, especialmente cuando sea votado en general. Y me atrevo a asegurar que ese respaldo será muy superior a los 2/3. Habrá un debate específico, intenso y extenso sobre indicaciones de la bancada oficialista para poner más exigencias y restringir el acceso", expresó a Publimetro el diputado PS Leonardo Soto, de la Comisión de Constitución y encargado de informar a sus pares sobre la iniciativa.

"Pero espero que pase de manera universal y por más de 2/3 también en lo particular, es la meta que tenemos. Así, llegará al Senado con una fuerza incontenible que acelerará su tramitación y permitiría su aprobación ahí en no más de dos semanas. Además se impediría que el Gobierno haga uso de su derecho de ir al TC. Así, a fines de noviembre el proyecto sería promulgado como ley", agregó un optimista Leonardo Soto.

MÁS VOCES

El independiente pro Frente Amplio Renato Garín declaró a este medio que "el Gobierno está atrapado de nuevo y se percibe que el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, comprende la gravedad de acudir al TC, lo que podría alargar esto hasta marzo, algo que no se sostiene".

Y desde RN, tres diputados dieron su parecer a Publimetro.

Eduardo Durán, que votó a favor del primer retiro, nos agregó que "haremos todo lo posible para que la ley salga antes de Navidad". Erika Olivera, quien también sufragó a favor en julio, añadió que "si no surge algo imprevisto, lo más probable es que todo esté zanjado antes de fin de año". Y Camilo Morán, reemplazante del actual ministro de Defensa Mario Desbordes, anticipó que votará "a favor con o sin indicaciones y vamos a trabajar para que el proyecto tenga una mayoría de apoyos en Chile Vamos".

EN QUÉ FUE USADO EL PRIMER RESCATE

La última encuesta Cadem indicó que el 80% de la gente retiraría de nuevo dinero desde su AFP, y la principal razón sería para ahorrarlo y tenerlo a la mano en caso de emergencia. El 16% dice que no lo sacaría.

Sobre el segundo retiro, el 87% está de acuerdo con el proyecto y sólo el 11% no. Respecto del uso dado al primer rescate, el 43% aseguró que lo gastó, el 36% lo ahorró o invirtió, y el 19% lo tiene guardado en una cuenta.

Entre los que gastaron esa plata, el 37% la utilizó para comprar alimentos, remedios o insumos básicos. El 25% pagó deudas en créditos de consumo, hipotecarios, avances en efectivos u otros. El 20% se puso al día con cuentas de servicios básicos (agua, luz y gas), o de celular, internet y TV cable. El 13% pagó deudas en educación o salud. El 3% compró artículos de tecnología y/o para el hogar, ropa u otros.

Por último, el 47% cree que el Estado debe entregar aportes directos para superar los problemas económicos, mientras que el 49% sostiene que para eso está el nuevo retiro del 10%.