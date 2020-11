Donald Trump insiste en no reconocer triunfo de Biden: "Nosotros ganaremos"

No hay caso. El presidente de Estados Unidos Donald Trump, no reconoce su derrota, es decir, el triunfo de Joe Biden, en las elecciones presidenciales.

De hecho, sigue realizando tuiteos en donde da por seguro que los resultados se darán vuelta: "Nosotros ganaremos".

Pero no sólo quedó ahí: "Estamos haciendo grandes progresos. Los resultados comienzan a llegar la próxima semana. ¡Hará que América sea grande otra vez!".

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020