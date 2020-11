La vacuna contra el coronavirus empieza a acercarse a Chile

“Estamos un paso más cerca de proporcionar un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis sanitaria mundial”. Esa frase emitida por la farmacéutica Pfizer en un comunicado se transformó en la esperanza de la jornada. Y es que en circunstancias que miles de personas deben retomar el confinamiento producto del coronavirus, la compañía dio cuenta de que los primeros resultados de la fase 3 de la prueba de la vacuna que combatiría el covid arrojaron un 90% de eficacia.

En Chile, hasta el propio Presidente Piñera celebró la noticia, considerando que el país suscribió un convenio para obtener parte de las dosis. "Esperamos poder iniciar nuestro programa de vacunación en los primeros meses del próximo año”, dijo el Mandatario.

El titular de Salud, Enrique Paris, en tanto, detalló que “esta vacuna ha sido probada en más de 43 mil personas, eso ya da un margen de un estudio bastante bien hecho, y se va a solicitar, como se ha definido también en Chile, una aprobación de emergencia para usarla”.

De esta forma, aún cuando los análisis deben continuar, con estos resultados preliminares Pfizer ya puede requerir a la FDA una “aprobación de emergencia” para comenzar con la inoculación, mecanismo permitido en tiempos de pandemia. Como detallaron, ese permiso se pedirá en las próximas semanas. Si la FDA da el pase, no se requerirían nuevas pruebas por parte del sistema nacional, ya que dicho organismo tiene la misma categoría que el Instituto de Salud Pública.

Pese a lo alentador que pueda resultar el panorama, desde el Colegio Médico piden prudencia. Como aseveró el secretario general de la entidad, José Miguel Bernucci, desde el punto de vista científico “esta noticia hay que tomarla con cautela, ya que probablemente no cambian lo que sabíamos”. A su juicio, son informaciones que tienen más efecto en la propia empresa, generando mayor confianza de parte de los inversores, porque aún se deben sortear pruebas importantes de seguridad. Junto con esto, aseveró, este tipo de datos sirven para que Gobiernos “generen cierta esperanza en la población, y con eso, también, traten de justificar sus medidas de apertura, cuando muchas veces no están respaldadas en algo real”.

Carlos Pérez: “Hay que ser cuidadosos, es preliminar ”

Decano Facultad de Medicina USS y miembro del comité científico para la Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19.

¿Cómo se debe leer este anuncio?

-Hay que ser cuidado y no apresurarnos. Lo que sabemos es que esta vacuna esta en marcha con sus estudios en fase tres, que lleva unos pocos meses y que efectivamente, en un análisis preliminar, demostró que en un grupo que recibió vacuna, tiene protección superior respecto del que recibió placebo. Suena bien hasta el momento, pero insisto en que es un resultado preliminar y hay que seguir adelante con el estudio.

¿Coincide con que el factor económico también gatilla el enuncio?

-Todas estas cosas tienen su componente político económico. Para los países donde están los laboratorios también es importante mostrar eso. Por eso es que desde el mundo médico nosotros nos tomamos estas noticias con más calma. Hay que esperar que los procesos sigan. Si todo sigue como ahora, es buena noticia y probablemente va a ser una de las vacunas que vamos a disponer.

50 millones de dosis estarían a fin de año, ¿Para cuando se estima el arribo a Chile?

-Hay que ver bien los datos, si esos 50 millones son en total o los que van a disponer para otros países, porque la primera prioridad para ellos está en Estados Unidos. Aunque tengamos el convenio, no somos la primera prioridad. Con estos datos ya se va a producir masivamente, y no me extrañaría que en días tengamos noticias de otras compañías. Durante el primer semestre del 2021 podría empezar las vacunaciones, pero es aventurado.