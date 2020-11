Alerta machista: piden renuncia de Alberto Dougnac

Cuando el Presidente Sebastián Piñera nombró a Alberto Dougnac como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, tras la salida de Arturo Zuñiga, el mundo médico vio con buenos ojos la determinación. Se trataba de un profesional que venía desde esas filas, con una trayectoria que lo avalaba en el cargo.

Sin embargo, esa opinión cambió diametralmente el lunes, luego de que “El Desconcierto” diera a conocer dos demandas laborales que pesan contra Dougnac.

En ellas se hace referencia a la postura misógina y discriminatoria que tuvo cuando fue decano de la Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae, donde habría expresado: “Las enfermeras no son inteligentes ni deben serlo, basta que sean bonitas”.

La noticia desencadenó una ola de cuestionamientos. Y de inmediato La Moneda le pidió explicaciones. “Él desmiente absolutamente eso”, comentaron a este medio fuentes de Palacio, haciendo referencia a la declaración pública que compartió con la crisis ya desatada.

En el texto asegura que su “pensamiento y convicción” no están representados en la frase que se le adjudica, y que es “plenamente consciente y respetuoso de la dignidad de todas las personas”.

Pese a las explicaciones, el gremio al que pertenecen las demandantes no quedó conforme: el Colegio de Enfemeras exige que el subsecretario deje el cargo (ver entrevista).

Y lo mismo expresó con fuerza la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD). Dijo que además de ser “vergonzosos”, los dichos de Dougnac “dejan a las enfermeras reducidas a un nivel decorativo, negando los años de formación profesional que tienen y que han demostrado ejemplarmente todos estos meses en el combate a la pandemia”.

Desde la Cámara, en tanto, se cuadraron con la petición del Colegio de Enfermeras y exigieron la renuncia. La diputada Carolina Marzán sostuvo que son palabras “impresentables”, y enfatizó: “basta de misoginia, debemos erradicarla de espacios de poder y de nuestra sociedad. De comprobarse estas denuncias, Alberto Dougnac debe renunciar”.

Andrea Parra, enfermera de profesión, dijo que “algunos hombres avanzan rápido y otros lento en el aprendizaje de respetar a las mujeres en su dignidad y derechos. Las autoridades, sin embargo, no tienen oportunidad ni excusas para emitir juicios cavernarios. Espero su pronta renuncia a la subsecretaría de Redes Asistenciales”.

Angélica Baeza: “Basta de esto, es una práctica instalada”

Presidenta del Colegio de Enfermeras.

¿Por qué piden la salida del ministro? Por no ser un interlocutor válido para las enfermeras y las mujeres del sistema sanitario. Sus dichos menoscaban a las enfermeras sólo por el hecho de ser mujeres, haciéndolas parecer poco inteligentes y que deberíamos ser bonitas. Esos dichos no pueden estar en la boca de un académico ni de una autoridad de salud.

¿Qué medidas han tomado? Nos reunimos con nuestras colegas afectadas y les manifestamos nuestro apoyo, junto con poner a su disposición el equipo jurídico. Sabemos que tienen una demanda presentada y estamos preocupadas porque debe ser una de las situaciones (protagonizadas por Dougnac), no la única. Es una práctica instalada en el sistema sanitario. Con este tipo de conductas patriarcales se afecta incluso la atención. Basta de esto.

¿Qué viene ahora? Somos personas y somos profesionales. Tenemos derecho a la integridad física, mental y moral. No podemos permitir que nos violenten, ni nos acosen de esta manera. Por eso exigimos que estas formas de actuar sean sancionadas y que no se permitan este tipo de dichos contra las mujeres en general y en particular contra nuestras colegas de la salud.