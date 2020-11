Diputado Florcita Alarcón pide congelar los precios tras aprobación del retiro del 10% en la Cámara

En su intervención en el debate del segundo retiro del 10%, que fue aprobado en la Cámara y despachado al Senado, el diputado Florcita Alarcón pidió congelar los precios.

"En Chile no hay compasión con la pobreza y el ciudadano", dijo el parlamentario, agregando que en el país existe un "sistema de economía salvaje", donde durante el primer retiro "los comerciantes inescrupulosos no les interesa la gente, no existe sensibilidad".

"Diputados oficialistas, ministros, presidente, ustedes son sólo el 20% y Chile es una mayoría del 80%", agregó.