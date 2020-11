Mañalich delinea su defensa en tribunales y apunta contra Epivigila

Concentrado y con el tono firme que lo caracteriza, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, comenzó su declaración ante el el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Esto en marco de la indagación que lleva adelante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en las muertes relacionadas al covid-19, la misma que hoy lo tiene en calidad de imputado. Ahí, se hizo cargo de la supuesta manipulación de datos que se le atribuyen, aseverando que si se buscó nuevos mecanismos de recopilación de datos, fue porque Epivigila no estaba a la altura.

En primer punto, y tal como lo ha hecho en otras oportunidad, repasó las acciones que dispuso en razón de la pandemia, y reiteró que para enfrentar tal "desafío", "no hay receta ni una forma escrita, sólo sugerencias y propuestas que se compatibilicen unas con otras".

En ese sentido, y recordando en todo momento que siempre se ha estado ante un escenario incierto, porque poco se conoce aún del virus, hizo presente que "se implementó un sistema de atención a enfermos único e inédito en la historia del país, que es tan relevante que está apareciendo como una propuesta vinculada a la reforma constitucional que está a punto de empezar su discusión. Crear un sistema único de salud… ya se demostró que es posible a la luz del manejo de la pandemia".

Y fue en esa línea que expuso: "A la plataforma Epivigila no le faltaban decenas, sino cientos de casos que estaban notificados como positivos en un laboratorio y no estaban ingresados, por lo que se recurrió a crear una plataforma accesoria con los informes de los laboratorios".

Epivigila, explicó, hasta el día de hoy es "completamente dependiente de la notificación de los médicos notificadores". O sea, que si un médico ve un caso y no lo ingresa a la plataforma, ese caso no aparece en las estadísticas".

Eso, como detalló, produjo un enorme desfase entre las fechas de fallecimientos, el número de fallecimientos y lo que tenía registrado Epivigila. "Es por eso que en el uso de la alerta sanitaria y las atribuciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se les pidió a los seremi que adicionaran un informe de fallecidos diarios", añadió.

Consultado por el persecutor respecto de cómo discernía entre la información que se reportaría, entendiendo que habían distintas fuentes, Mañalich explicó de fuentes complementarias, "y que no siempre lo que es más es lo mejor. Lo que es buena es la información correcta, y eso se ha construido progresivamente a raíz de distintas fuentes".

De hecho, ejemplificó con el caso de la seremi de Salud de la Región de La Araucanía, quien en el mes de marzo salía con un examen positivo en Epivigila. "Ella pierde su puesto, se le acusa criminalmente de haber construido a distribuir la enfermedad, y al fiscal de Villarrica le llama la atención que ella diga que no se ha hecho el examen. Él averigua, y efectivamente el examen no está hecho. A fines del mes pasado ella me llama y me dice que la llamó la encargada de Epivigila, quien le señala que hubo un error de transcripción", relató.

La declaración del exministro continuará durante la jornada de mañana a partir de las 9.00 horas.