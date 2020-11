Reformalizan a Martín Pradenas por sexta denuncia de abuso sexual: víctima tenía 16 años

Martín Pradenas enfrentó hoy una audiencia de reformalización, ahora por un sexto hecho y delito de abuso sexual, cometido el año 2012, cuando la víctima tenía 16 años.

El fiscal Miguel Rojas precisó que el hecho se dio en medio de una celebración, momento en que el imputado "realizó a la víctima tocaciones en distintas partes de cuerpo".

De esta forma se rechazó el sobreseimiento y prescripción penal luego de formalización del nuevo delito de abuso sexual.

Pradenas está formalizado por seis denuncias, configurando siete delitos, entre ellos, el de Antonia Barra, quien se suicidó en octubre del año pasado.

🔴 EN VIVO Caso Antonia: Juzgado de Garantía de Temuco amplía en 90 días plazo de investigación contra Martín Pradenas, rechaza sobreseimiento y prescripción penal luego de formalización por nueva víctima de abuso sexual. 🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/XjS2TCu4RM — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 11, 2020

El relato de la víctima

"Fue la primera vez que alguien me toca sin consentimiento, sentí en ese momento destinas emocionadas, vergüenza, rabia, pienso una y otra vez que pudo haber hecho para evitarlo, pero era muy chica. Si bien normalicé la situación, hasta el día de hoy prefiero usar ropa gruesa y ancha y así cubrirme las partes íntimas; trato de no maquillarme par no llamar la atención", leyó el fiscal, de acuerdo a lo que sostuvo la víctima.

El fiscal Rojas, precisó que la "magistrado destacó el hecho de que la víctima quedó paralizada, dio cuenta de que se configuraba la comisión en que esta parálisis generaba incapacidad para oponerse".