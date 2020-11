Bebé se encuentra conectada a respirador artificial tras ser inyectada con heroína: detienen a la madre, su novio y a la abuela

Una bebé de dos meses se encuentra conectada a un respirador artificial tras ser inyectada con heroína.

Según informa Newsweek, el caso ocurrió en la ciudad de Fort Worth en Estados Unidos, en donde la policía de San Angelo encontró a la lactante inconsciente y con marcas de inyección en su cabeza y distintas partes de su cuerpo.

Baby on life support after being found with injection marks, testing positive for heroin https://t.co/CxJowwWM0J

— Newsweek (@Newsweek) November 12, 2020