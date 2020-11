Consolas Xbox compradas en preventa podrían no llegar: clientes señalan que se les ofreció el reembolso y una giftcard

Comprar una consola de videojuegos de última generación no es algo económico. Pero como con cualquier producto, hay quienes felices invierten en ellas para darse el gusto de jugar con las mejores gráficas y probar la mejor experiencia posible en las sagas de videojuegos que les gustan. Esa alegría generada por la adquisición de una nueva consola, se transformó en un problema para un grupo de chilenos.

Tras haber adquirido las nuevas Xbox Series X/S en tiendas Paris, decenas de clientes fueron notificados de que las consolas no llegarían. ¿La respuesta de la tienda? Falta de stock. Nicole Ellena, egresada de derecho, de 29 años, fue una de los afectados. "Compré la Xbox Series X por preventa el día jueves 05 de noviembre en la página de Paris. La compra la hice cuando recién la lanzaron, que en el caso de Paris no fue a las 10 am sino al rededor de las 14:10 horas", señaló a Publimetro.

Nicole señala que habían organizado un grupo en WhatsApp quienes no alcanzaron las preventa de las tiendas especializadas como WePlay, Zmart y Microplay, para encontrar otras preventas. "Avisaron en el grupo que se había abierto en Paris y algunos del grupo la compramos", señaló. Hasta ahí todo bien. Pero la profesional señala que la boleta nunca llegó.

AgenciaUno

Las llamadas y propuestas

En el mismo grupo, otros miembros comenzaron a tener el mismo problema. Por ese motivo, se comunicaron con servicio al cliente para saber qué pasaba. No hubo respuestas claras, hasta que comenzaron a llamar por teléfono a algunos usuarios. Les ofrecían la devolución del pago de la consola y una gif card, por la situación.

"Ayer recibí llamada de un celular particular informando que me anularían la compra. Al día de hoy, aún no se ve reflejado esto en el seguimiento de mi compra o al consultarles a los del Call Center", señaló Carlos Guerra, quien hizo su compra el 5 de noviembre a las 14:22 horas.

Xbox Series S, la consola pequeña de la nueva generación: esto es lo que viene al interior de su caja La hermana pequeña de la nueva generación de Xbox viene en color blanco. Su tamaño es bastante reducido en comparación a la generación anterior.

Enrique Ojeda, quien había creado el grupo de WhatsApp, nos contó que "el 10 de noviembre a las 4:51 pm me llamó un ejecutivo de Paris para indicarme que me cancelarían mi compra porque nunca tuvieron stock, que fue un error de la página, y le contesté: ¿cómo es posible?". Ojeda insistió en que no quería cancelar la compra.

"Yo quiero una Series X, no una Series S"

"El ejecutivo me responde que tiene 2 opciones, que cancele y que me daría una gift de 50.000 pesos, eso más el total del dinero en 15 días hábiles. O la opción 2 que acepte la Series S con descuento, es decir a 270.000 pesos", relató. Pero el videojugador fue insistente, le respondió al ejecutivo que no. Él quiere la consola que eligió: Xbox Series X.

Microsoft

Según se publica en la página de Sernac, las empresas no pueden seguir promocionando y confirmando la compra de productos sin stock. De hecho, los consumidores pueden negarse a aceptar las soluciones alternativas y seguir reclamando el producto adquirido. Las compras por Internet, están reguladas por la Ley del Consumidor.

Respuesta de Paris

Publimetro consultó a tiendas Paris por esta situación. Desde el gigante del retail señalaron que "ante lo ocurrido con la venta de algunas consolas Xbox, tiendas Paris se encuentra trabajando arduamente para entregar una pronta y satisfactoria solución a cada uno de los clientes afectados". Los perjudicados están tomando contacto con más personas en esta situación a través de WhatsApp. Hasta ahora, no se conocen casos en otras tiendas.

Actualmente tienen un documento en Change.org que ya ha recolectado más de 100 firmas.