Senador Felipe Kast rechazará segundo retiro del 10%: "El Congreso como que viviera en un planeta paralelo, en Júpiter..."

El senador Felipe Kast (Evópoli) anunció, a diferencia de otros parlamentarios de su sector, que rechazará el proyecto de reforma constitucional que permite un segundo retiro del 10% de los fondos AFP.

En conversación con radio Cooperativa, el senador aseguró que la decisión pasa por considera que "el Estado es el que tiene que ayudar y no hay que sacrificar las pensiones".

En esa línea, cuestionó el proyecto que la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a la Sala del Senado. "El Congreso como que viviera en un planeta paralelo, en Júpiter, y no estamos discutiendo los temas que son importantes para la gente", aseguró.

"Me sorprende el tono, las peleas y eso hace que la ciudadanía se sienta cada vez más lejana al Congreso", enfatizó el senador de Evópoli.

Y agregó: "La reforma de pensiones tenemos que aprobarla y espero que se haga igual, aunque salga el 10%".

"En la Araucanía hay impunidad total"

El senador también se refirió a los hechos de violencia en La Araucanía, asegurando que en la región que representa "hay impunidad total".

"Aquellos que buscan transformar la agenda indígena en un tema de violencia es completamente inaceptable, hay tres mil comunidades mapuche maravillosas, pacíficas, que en ningún caso están de acuerdo con la violencia y hay un grupo pequeño, que de hecho no representa al mundo mapuche, que desgraciadamente está dispuesto a dispararle a una niña de nueve años sin asco, de asesinar a alguien inocente como Pedro Cabrera, o a un carabinero de 24 años", reflexionó.

En esa línea, se refirió a su relación con el Ejecutivo, luego de que parlamentarios por la zona anunciaran que “congelarán” su conexión mientras no se nombre un delegado para mejorar la seguridad y los nexos con las comunidades.

"Son problemas distintos y le he pedido al Gobierno congelar nuestras relaciones no para solamente hacer un reclamo, sino que para exigir que exista un plan. No podemos seguir esperando en La Araucanía, que es una región de sacrificio", sostuvo.

Y añadió que "de que existen asociaciones ilícitas, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que nuestro sistema penal, nuestro sistema de inteligencia, de persecución penal, es muy deficiente. Hoy día no hay nadie que esté tras las rejas, hay impunidad total (…) aquí el responsable de hacer esto son los fiscales, según la Constitución".