Hoffmann pide que segundo retiro sea con reforma de pensiones: "Estoy disponible a ceder hasta que duela"

La diputada UDI María José Hoffmann se refirió al estado de las relaciones internas en Chile Vamos tras la aprobación en la Cámara Baja del segundo retiro del 10% de las AFP.

En conversación con T13 Radio, la parlamentaria indicó que "el problema no tiene que ver con un ministro en particular, sino más bien de una lógica de comportamiento del Gobierno y yo creo que esto solamente lo podría rectificar el Presidente, entendiendo que tenemos que ser capaces de adelantarnos, de tener una estrategia, de mantener una postura en el Congreso. La forma que tenemos de relacionarnos es lo que no resiste más".

"Cuando nosotros estamos en el Congreso nos gustaría que los ministros o el Gobierno, la postura del Gobierno, llegue con una posición clara, que si se define una estrategia se mantenga esa estrategia en la tramitación o al menos, si hay cambio de estrategia, se converse con nosotros", expresó.

Respecto al proyecto del segundo retiro del 10%, el cual debe ser debatido en el Senado, afirmó que "la UDI tiene que liderar hoy día la posición para que el Gobierno pueda lograr un acuerdo y podamos fundir este mal proyecto con una reforma de pensiones. Yo creo que ahí tenemos que poner la energía y obviamente que eso va a implicar ceder en nuestras posturas".

"Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en lograr encontrar caminos que junten ambas miradas y podamos sacar adelante este proyecto, sobre todo por la presión que le pone el segundo retiro y todo el daño que va a causar a más de cuatro millones de chilenos. Yo al menos estoy disponible a ceder hasta que duela y poder sacar adelante la reforma de pensiones porque eso va a significar que automáticamente aumenten las pensiones el próximo mes si somos capaces de sacarlo", remató.