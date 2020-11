Pamela Jiles anticipa proyecto para un tercer retiro de pensiones y amenaza con otra AC contra Piñera

Pese a que aún falta la votación en el Senado para aprobar el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, la diputada Pamela Jiles (PH) anunció que ya tiene escrito un proyecto que buscará impulsar un eventual tercer desembolso de las AFP para enfrentar la crisis económica por la pandemia de covid-19.

En conversación con Radio Universo, la legisladora argumentó que la medida nace ante la posibilidad de un rebrote de coronavirus, tal como sucedió en Europa, donde varias ciudades debieron volver a una etapa de cuarentena.

Ante ello, manifestó que "por supuesto que habrá que hacer todo lo que podamos. Yo tengo redactado el tercer retiro ya en mi mano, en una carpetita que la estoy tocando. Si el Gobierno sigue como hasta ahora, la abuela tiene que evaluar con sus nietos, que son sus únicos consejeros políticos".

Sin embargo, reconoció que "es una pésima medida, que tiene efectivamente varios problemas, no solamente lo de las pensiones futuras, pero es la única alternativa que nos ha dejado un Gobierno que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que está llevando a la gente a una situación de desesperación".

Respecto a la posibilidad de que muchas personas queden sin fondos con este nuevo retiro, Jiles aseguró que “no soy la encargada de financiar, sino que es el Estado y lo ha sido siempre. Si el Estado es renuente a su responsabilidad, nosotros no nos vamos a quedar mirando y lo que corresponde hoy es hacer lo que se ha hecho. ¿Qué es una pésima medida? Por supuesto, no gasto un segundo en discutirlo".

Mientras que sobre la discusión y votación de la iniciativa en la Cámara Alta, la legisladora humanista sostuvo que existirá la mayoría necesaria para aprobarla, anticipando que “va a ser así. Va a haber más al menos dos sorpresas importantes”.

“Esto lo construí a pulso, hubo que convencer parlamentario por parlamentario, a gente que evidentemente era muy curioso que votara a favor de este proyecto”, complementó.

Finalmente, Jiles se refirió a la reiterada negativa del Presidente Sebastián Piñera y del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al proyecto, acusando que “nosotros hicimos todos los intentos de que el Gobierno se allanara a negociar, pero el Gobierno creyó hasta el último instante que no íbamos a tener esta votación. Creía que iba a ser muy difícil construir esta mayoría y les pasó por encima esta situación y no fue capaz de ver que frente a su incapacidad el Parlamento iba a gobernar".

“Aquí quedó claro y cristalizó que es este Parlamento el que está gobernando en oposición al Gobierno de una manera muy contundente y con una correlación de fuerzas que es de dos tercios contra el Gobierno y el Gobierno es un actor inexistente. Briones no existe, Piñera no existe, está escondido", recalcó.

Es por ello que la legisladora fue más allá y criticó la administración de Piñera. "Se le puede acusar constitucionalmente por segunda vez y no hay nada que lo impida", advirtió.